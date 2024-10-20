احذر الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية في الخريف.. الوقاية وطرق العلاج

كتب – حسام الشقويرى

التهاب الشعب الهوائية هو التهاب في البطانة المخاطية الداخلية للقصبات الهوائية في الرئتين، ويعد السعال المزعج هو أحد أكثر أعراض التهاب الشعب الهوائية شيوعًا، ويبدأ السعال عادةً جافًا ولكنه ينتج في النهاية بلغمًا، ما يجعل التنفس صعبًا، وتختفي بعض حالات التهاب الشعب الهوائية من تلقاء نفسها، ويشمل العلاج الأدوية والعلاجات المنزلية، وفقا لما نشره موقع healthshots

فالقصبات الهوائية عبارة عن ممرات تشبه الفروع، والمعروفة أيضًا باسم الشعب الهوائية، والتي تحمل الهواء من القصبة الهوائية إلى الرئتين. تتورم القصبات الهوائية وتتكاثف بالمخاط، ما يضيق تدفق الهواء إذا أصيبت بالعدوى أو التهيج. تعد العدوى الفيروسية المعدية السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب الشعب الهوائية.

الأنواع

التهاب القصبات الهوائية الحاد

التهاب القصبات الهوائية الحاد، أو نزلة البرد في الصدر، هو النوع الأكثر شيوعًا. هذا الالتهاب الذي يصيب القصبات الهوائية مؤقت. يتعافى معظم الأشخاص الذين يتمتعون بأنظمة مناعية سليمة ولا يعانون من أمراض كامنة من التهاب القصبات الهوائية الحاد في غضون أسبوع واحد. قد يستمر السعال لمدة تصل إلى أربعة أسابيع لدى بعض الأشخاص.

التهاب الشعب الهوائية المزمن

يسبب التهاب الشعب الهوائية المزمن سعالًا مستمرًا ينتج البلغم ويستمر لمدة ثلاثة أشهر في السنة لمدة عامين على الأقل، وهذا النوع هو النوع الأكثر شيوعًا من مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، وهي مجموعة من أمراض الرئة التقدمية التي تجعل التنفس صعبًا.

أعراض التهاب الشعب الهوائية

قد تختلف أعراض التهاب الشعب الهوائية اعتمادًا على ما إذا كان حادًا أو مزمنًا ولكنها تشمل عمومًا ما يلي:

سعال مصحوب بالمخاط

تعب

ألم في الصدر منخفض الدرجة

حمى منخفضة الدرجة

ضيق في التنفس

صوت صفير أو صفير في الرئتين

العلامة الأكثر شيوعًا لالتهاب الشعب الهوائية الحاد هي السعال المستمر الذي يستمر لمدة تصل إلى أربعة أسابيع. قد ينتج السعال بلغمًا شفافًا لزجًا أو يكون لونه أخضر مصفرًا.

عوامل الخطر

يمكن لأي شخص أن يصاب بالتهاب الشعب الهوائية الحاد، ولكنه أكثر شيوعًا بين الرضع والأطفال الصغار وكبار السن. كما أن الأشخاص الذين يعيشون في مناطق مزدحمة وملوثة ويعانون من الربو هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الشعب الهوائية الحاد.

علاج التهاب الشعب الهوائية

يمكن علاج التهاب الشعب الهوائية الحاد والمزمن بطرق مختلفة، بما في ذلك الأدوية والعلاج بالأكسجين والعلاجات المنزلية. وعادة ما يكون استخدام علاجات متعددة هو الطريق الأكثر فعالية.

العلاجات المنزلية

يمكن لهذه العلاجات المنزلية، بالإضافة إلى العلاجات الطبية، أن تخفف من أعراض التهاب الشعب الهوائية:

اشرب الماء الدافئ مع العسل والليمون: لا تعطي العسل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة.



احصل على قسط كبير من الراحة: يساعد النوم جسمك على تجديد طاقته لمحاربة العدوى البكتيرية أو الفيروسية، كما أن الحصول على قسط كبير من الراحة يدعم وظيفة المناعة.



حافظ على رطوبة جسمك: فهذا يساعد على تخفيف المخاط ما يسهل إخراجه.



حاول التنفس بشفتين مطبقتين: تساعد هذه التقنية على التحكم في ضيق التنفس، واستنشق من خلال الأنف لمدة ثانيتين، ثم شد شفتيك، ثم زفر ببطء شديد، ولذلك كرر ذلك حسب الحاجة.



استخدم جهاز ترطيب: يمكنك أيضًا استنشاق البخار من الحمام أو الدش. تعمل هذه الطرق على إذابة المخاط وتخفيف الصفير. كما يمكن أن تخفف كلتا الطريقتين من احتقان الأنف لدى الطفل تحت إشراف أحد الوالدين.

الوقاية

يمكنك منع التهاب الشعب الهوائية عن طريق حماية نفسك من الجراثيم والمواد المهيجة التي تؤثر على مجاري الهواء والرئتين . تشمل تدابير الوقاية ما يلي:

تجنب التدخين والأماكن المليئة بالدخان.



احصل على لقاحات كوفيد-19 والإنفلونزا والالتهاب الرئوي، والتي تساعد على حمايتك من الفيروسات والبكتيريا التي تسبب التهاب الشعب الهوائية.



اغسل يديك بانتظام.



ارتدِ قناعًا فوق أنفك وفمك عندما تتعرض لتلوث الهواء والأبخرة والدخان وغيرها من المواد المهيجة.