بسبب تقلبات الطقس..أعراض غير معروفة لالتهاب الشعب الهوائية

كتبت مروة محمود الياس

التهاب الشعب الهوائية أو النزلة الشعبية كما يطلق عليها، من المشكلات التي يعانى منها البعض، تصيب المشكلة الممرات الهوائية والقصبة الهوائية، ولا بد من التدخل العاجل لعلاجها لإمكانية اضطراب وظيفة الرئة واضطراب التنفس ومضاعفاتها سريعة ومتقمة قد تصل حد الالتهاب الرئوي.

ومن أبرز علامات النزلة الشعبية وفقا لتقرير نشر في موقع emedicine السعال،فالكحة المتكررة والسعال الدائم أحد أهم أعراض النزلة ومشكلات التنفس، ومن أبرز الأعراض غير الشائعة والتي يمكن أن تكشف أن هناك مشكلة يعانى منها المريض في الجهاز التنفسى العلوى، وتنذر بمشكلة في الشعب الهوائية.

السعال الدائم والكحة المستمرة.

البلغم يصبح في هذه الحالة متراكم وكثير ولونه أخضر أو مختلط بالدم كذلك.

الارتفاع الملحوظ وبشدة في درجة حرارة الجسم،ف الحمى ترتبط ارتباطا وثيقا بهذا الالتهاب الشعبى ولا تنفصل عنه.

الغثيان الشديد والرغبة في التقيؤ.

قد يعانى بعض حالات الالتهاب الشعبى من الإسهال.

الشعور بالانزعاج الشديد والضيق الشديد وألم حاد في الصدر لا يمكن تحديد مكانه بالضبط.

ضيق شديد في التنفس.

زرقة لدي البعض.

سيلان الأنف الشديد والملحوظ.

الصداع وألم الرأس الحاد.

التعب الشديد وآلام الجسم الحادة.

قد تزيد الأعراض إلى حد :

الصفير الشديد في الصدر.

تضخم الأصابع في بعض الحالات.

التهابات في ملتحمة العين.

تضخم في الغدد العامة في الجسم.