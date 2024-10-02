وفاة الوكيل الدائم بوزارة التربية والتعليم والوزير ينعيه ويعزي أسرته

كتب محمود طه حسين

توفى اللواء علاء عطاوية الوكيل الدائم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتم تعيين اللواء علاء عطاوية وكيلا دائماً بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال العام الماضى.

ونعي محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ببالغ الحزن اللواء علاء عطاوية الوكيل الدائم لوزارة التربية والتعليم والذي رحل بعد مسيرة عطاء زاخرة.

وتوجه الوزير محمد عبد اللطيف بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما نعى الدكتور أيمن البصال، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، الراحل، قائلا: توفي إلى رحمة الله تعالى زميلنا العزيز بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء علاء عطاوية الوكيل الدائم للوزارة غفر الله له ورحمه وتقبله في الصالحين.

الجدير بالذكرن أن اللواء علاء عطاوية كان قد تفقد الأسبوع الماضى، عددا من المدارس بإدارة الزاوية الحمراء التعليمية، وأشاد بالجهود المبذولة لاثراء ورفعة العملية التعليمية.

وحضر الوكيل الدائم لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حصة مشاهدة عُرضت فيها إحدى المنصات التعليمية، كما حضر حصة دراسات اجتماعية ، واطلع على سجلات الحضور والغياب اليومية للطلاب، للتأكد من انتظام حضور الطلاب فى المدرسة .

وأكد عطاوية على تفعيل لائحة الانضباط المدرسي ، وأشاد بدفاتر التحضير للمعلمين، وتابع كراسات الحصة والواجبات الخاصة بالطلاب وناقشهم فيها.