اليوم السابع
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الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 10:42 م
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صور.. عزاء نجل الشيخ الطبلاوى بحضور أحمد نعينع ومحمود الخشت

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 09:30 م
صور.. عزاء نجل الشيخ الطبلاوى بحضور أحمد نعينع ومحمود الخشت الشيخ محمود الخشت والدكتور احمد نعينع فى عزاء نجل الطبلاوي
كتب لؤى على

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تلقت أسرة نقيب القراء الراحل الشيخ محمد محمود الطبلاوى، العزاء مساء اليوم فى خالد محمد محمود الطبلاوى، نجل الراحل الشيخ الطبلاوى، وقد حضر واجب العزاء الشيخ محمود الخشت، والقارئ الدكتور احمد نعينع، والقارئ طارق عبد الباسط عبد الصمد، ومدير التصوير محمود شاهين، وعدد من اصدقاء وأقارب الراحل .

وكان قد كشف الشيخ محمد الطبلاوي، نجل القارئ الراحل محمد محمود الطبلاوى، عن إقامة عزاء أخيه الأكبر خالد الطبلاوى، في دار مناسبات الحامدية الشاذلية ، مساء اليوم، الاربعاء، حيث كتب علي صفحته: إنا لله وإنا إليه راجعون توفى الى رحمة الله أخي الأكبر خالد الطبلاوي والعزاء بإذن الله يوم الأربعاء في دار الحامدية الشاذلية بالمهندسين نسألكم الدعاء له بالرحمة والعفو والمغفرة.

جدير بالذكر ان الشيخ محمد محمود الطبلاوي، توفى فى الخامس من مايو عام 2020 الموافق للثاني عشر من رمضان عن عمر يناهز 86 عامًا بعد رحلة عطاء ثرية قضاها في رحاب القرآن الكريم وعلومه.
 
يُعد الشيخ الطبلاوي أحد أشهر قراء القرآن الكريم في مصر والعالم، حيث تربع على عشر التلاوة لعدة عقود؛ تتخطى الستين عامًا.

كان الشيخ الطبلاوى قد ولد يوم 14 نوفمبر 1934م بحي ميت عقبة التابع لمحافظة الجيزة، وتعود أصوله إلى قرية صفط جدام التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية.

وكان الطبلاوى قد أتم حفظ القرآن وعمره 9 سنوات، وذاع صيته في تلاوة القرآن حتى أصبح من أشهر قراء القرآن في عصره.

وشارك الطبلاوي في تحكيم مسابقات دولية في حفظ القرآن من كل دول العالم، وحصل على وسام من لبنان تقديرا لجهوده في خدمة القرآن الكريم، وخدمة أهل القرآن وأعضاء نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم بوصفه نقيبهم وشيخهم.

وأتم القارئ الراحل حفظ القرآن وتجويده في العاشرة من عمره، وتميز بموهبته وصوته الحسن الذي استحسنه الناس منذ كان في عمر الصبا، وكان الشيخ الراحل حريصاً على مجالسة ومزاملة مشاهير القراء الأعلام فى دنيا التلاوة المصرية العالمية.

اصدقاء الشيخ الطبلاوى يشاركون فى عزاء نجله
اصدقاء الشيخ الطبلاوى يشاركون فى عزاء نجله

 

الشيخ طارق عبد الباسط عبد الصمد يقدم واجب العزاء
الشيخ طارق عبد الباسط عبد الصمد يقدم واجب العزاء

 

عزاء نجل الشيخ الطبلاوى 1
عزاء نجل الشيخ الطبلاوى 1

 

عزاء نجل الشيخ الطبلاوى 2
عزاء نجل الشيخ الطبلاوى 2

 

عزاء نجل الشيخ الطبلاوى 3
عزاء نجل الشيخ الطبلاوى 3

 

عزاء نجل الشيخ الطبلاوى 4
عزاء نجل الشيخ الطبلاوى 4

 

عزاء نجل الشيخ الطبلاوى 5
عزاء نجل الشيخ الطبلاوى 5

 

عزاء نجل الشيخ الطبلاوى بحضور أحمد نعينع - ومحمود الخشت
عزاء نجل الشيخ الطبلاوى بحضور أحمد نعينع - ومحمود الخشت

 

عزاء نجل الشيخ الطبلاوى بحضور أحمد نعينع ومحمود الخشت
عزاء نجل الشيخ الطبلاوى بحضور أحمد نعينع ومحمود الخشت

 

عزاء نجل الشيخ الطبلاوى بحضور أحمد نعينع
عزاء نجل الشيخ الطبلاوى بحضور أحمد نعينع

 

عزاء نجل الشيخ الطبلاوى
عزاء نجل الشيخ الطبلاوى

 

محمود شاهين مدير التصوير
محمود شاهين مدير التصوير

 

مدير التصوير محمود شاهين فى عزاء نجل الشيخ الطبلاوى
مدير التصوير محمود شاهين فى عزاء نجل الشيخ الطبلاوى

 

واجب العزاء فى نجل الطبلاوى
واجب العزاء فى نجل الطبلاوى

 

 







عزاء نجل الشيخ الطبلاوى

الشيخ محمد محمود الطبلاوي

الشيخ محمد محمود الطبلاوى

الطبلاوى

الطبلاوي




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