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مراسم عزاء أرملة الشيخ محمد الطبلاوى بمدينة أشمون فى المنوفية.. صور

السبت، 10 يونيو 2023 05:49 م
مراسم عزاء أرملة الشيخ محمد الطبلاوى بمدينة أشمون فى المنوفية.. صور عزاء أرملة الشيخ محمد الطبلاوى بمدينة أشمون
المنوفية - محمد فتحى

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توافد المئات من أهالى مدينة أشمون بمحافظة المنوفية،على قاعات المناسبات بمسجد البرعى بمدينة أشمون  بمحافظة المنوفية، لحضور عزاء أرملة الشيخ محمد محمود الطبلاوى.
 
وكانت أسرة الشيخ الراحل محمد محمود الطبلاوي عن إقامة عزاء لأرملة الشيخ من محمد محمود الطبلاوي نقيب القراءة الأسبق اليوم السبت لقاعات المناسبات بمسجد البرعى بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية.
 
أعلنت نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، وفاة أرملة الشيخ محمد محمود الطبلاوى ، مؤكدة أنه سيصلى على الجثمان بمسجده بالتعاون بالهرم والنقابة تنعى الأسرة.

ومن جانبه، قال المحاسب إبراهيم الطبلاوى: "توفيت والدة أخى الشيخ محمد محمد محمود الطبلاوى إلى رحمة الله تعالى لتلحق بوالدى - رحمة الله عليه - حيث سيوارى جثمانها بمقابر العائلة لتجاور الوالد عقب صلاة الجمعة اليوم.

وقال الشيخ محمد نجل الشيخ محمد الطبلاوى: إن الأسرة تبحث إقامة عزاء للوالدة بالقاهرة بإذن الله.

ومن جانبها، تنعى نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد -شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء- السيدة الفضلى حرم الشيخ محمد محمود الطبلاوى (نقيب القراء السابق) ووالدة الشيخ محمد نجل الشيخ الطبلاوى والأسرة الكريمة.

وقال الشيخ حشاد تتقدم نقابة القراء بخالص العزاء لأسرة فضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوى (نقيب القراء السابق) والشيخ محمد محمد الطبلاوى فى وفاة والدته، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الراحلة الكريمة بواسع الرحمات وأن يتقبلها فى الصالحين لتلحق بزوجها فى جنة الخلد.

 

عزاء أرملة الشيخ محمد الطبلاوى بمدينة أشمون (1)
عزاء أرملة الشيخ محمد الطبلاوى بمدينة أشمون (1)

 

عزاء أرملة الشيخ محمد الطبلاوى بمدينة أشمون (2)
عزاء أرملة الشيخ محمد الطبلاوى بمدينة أشمون (2)

 

عزاء أرملة الشيخ محمد الطبلاوى بمدينة أشمون (3)
عزاء أرملة الشيخ محمد الطبلاوى بمدينة أشمون (3)

 

عزاء أرملة الشيخ محمد الطبلاوى بمدينة أشمون (4)
عزاء أرملة الشيخ محمد الطبلاوى بمدينة أشمون (4)

 

عزاء أرملة الشيخ محمد الطبلاوى بمدينة أشمون (5)
عزاء أرملة الشيخ محمد الطبلاوى بمدينة أشمون (5)

 

عزاء أرملة الشيخ محمد الطبلاوى بمدينة أشمون (6)
عزاء أرملة الشيخ محمد الطبلاوى بمدينة أشمون (6)

 

عزاء أرملة الشيخ محمد الطبلاوى بمدينة أشمون (7)
عزاء أرملة الشيخ محمد الطبلاوى بمدينة أشمون (7)

 

عزاء أرملة الشيخ محمد الطبلاوى بمدينة أشمون (8)
عزاء أرملة الشيخ محمد الطبلاوى بمدينة أشمون (8)

 

عزاء أرملة الشيخ محمد الطبلاوى بمدينة أشمون (9)
عزاء أرملة الشيخ محمد الطبلاوى بمدينة أشمون (9)

 

عزاء أرملة الشيخ محمد الطبلاوى بمدينة أشمون (10)
عزاء أرملة الشيخ محمد الطبلاوى بمدينة أشمون (10)

 

عزاء أرملة الشيخ محمد الطبلاوى بمدينة أشمون (11)
عزاء أرملة الشيخ محمد الطبلاوى بمدينة أشمون (11)

 

عزاء أرملة الشيخ محمد الطبلاوى بمدينة أشمون (12)
عزاء أرملة الشيخ محمد الطبلاوى بمدينة أشمون (12)

 

عزاء أرملة الشيخ محمد الطبلاوى بمدينة أشمون (13)
عزاء أرملة الشيخ محمد الطبلاوى بمدينة أشمون (13)

 

عزاء أرملة الشيخ محمد الطبلاوى بمدينة أشمون (14)
عزاء أرملة الشيخ محمد الطبلاوى بمدينة أشمون (14)

 

عزاء أرملة الشيخ محمد الطبلاوى بمدينة أشمون (15)
عزاء أرملة الشيخ محمد الطبلاوى بمدينة أشمون (15)

 

 

 
 

محافظة المنوفية

مدينة أشمون

أرملة الشيخ محمد الطبلاوى

عزاء



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