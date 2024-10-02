بجوائز مالية كبرى.. إطلاق مسابقة «عقول» للتخطيط العمراني المبتكر احتفاءً باستضافة مصر المنتدى الحضرى العالمى

المسابقة تستهدف تحفيز طلاب كليات الهندسة والتخطيط العمراني والفنون الجميلة والتطبيقية على تقديم رؤى وحلول هندسية مستدامة للتحديات العمرانية



الفائزون يحظون بفرص استثنائية لعرض أفكارهم المبتكرة ضمن فعاليات المنتدى والتفاعل مع الخبراء المحليين والدوليين

في إطار التحضيرات للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة «WUF12» التي تستضيفه مصر فى الفترة من 4 لـ 8 نوفمبر المقبل، أطلقت وزارات الإسكان والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والتعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع نقابة المهندسين المصرية، مسابقة (عقول) لطلاب كليات الهندسة والتخطيط العمرانى والفنون الجميلة والتطبيقية في مصر، للمشاركة في منافسة مبتكرة تهدف إلى استكشاف وتقديم حلول هندسية مستدامة للتحديات العمرانية التي تواجه تطوير المناطق الحضرية، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية والحكومة بإشراك الشباب المصري في جميع الفعاليات التنموية الهادفة إلى بناء نماذج مستدامة للمشاركة المجتمعية.

المسابقة تهدف إلى تحفيز الطلاب على تقديم رؤى هندسية إبداعية تسهم في تحسين البيئة الحضرية في مصر من خلال رحلة تجمع بين الإبداع والابتكار الهندسي، إذ يركز المنتدى الحضري العالمي ضمن فعالياته الرئيسية على أهمية تمكين الشباب وإشراكهم في عملية التخطيط الحضري، بما يعزز دورهم كمساهمين في بناء مدن مستدامة وعصرية، وإسهاماتهم في تطوير بيئات حضرية متكاملة بأفكارمبتكرة وإبداعية.

وتستعد مصر لاستقبال وفود العديد من الدول وكبار المسؤولين للمشاركة في أعمال المنتدى، الذي ينظمه برنامج موئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية، إذ يعد المنتدى من أبرز وأهم الفعاليات العالمية ضمن أجندة الأمم المتحدة، ويعكس إقامته في مصر كأول دولة تستضيفه في أفريقيا منذ 20 عاما، الدور الريادي والإستراتيجي للقاهرة على المستويين الدولي والإقليمي كمركز للتنمية والتحضر والسلام، واعتراف دولي بالتطور الاستثنائي الذي تقوم به الدولة المصرية في النهوض بملف التنمية الحضرية والعمرانية.

ويمكن للمشاركين في مسابقة (عقول)، اختيار إحدى القضايا الحضرية فى مجالات الإسكان، والمناطق الخضراء والمفتوحة، والطرق، والطابع المعماري العمراني، أو الخدمات العامة، إذ تستهدف الحكومة مشاركة الشباب فى تقديم حلول مبتكرة لأهم القضايا والتحديات العمرانية التي تواجه العمران المصري والاستفادة منها من خلال الجهات المختلفة.



وسيحظى الفائزون بفرص استثنائية لعرض أفكارهم المبتكرة ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي، ما سيمكنهم من التفاعل مع الخبراء المحليين والدوليين في مجالات التخطيط والتصميم العمراني والهندسة، وسيتم تخصيص جلسة خاصة ضمن الجناح المصري لعرض أهم النماذج المميزة المقدمة من فرق العمل.



وحددت الجهات المنظمة للمسابقة عددًا من المعايير لعملية اختيار المشروعات والأفكار المقدمة، ومنها ارتباط الحلول المقدمة بموضوعات المنتدى الحضري العالمي WUF12، وأن يكون الحل المقترح مبتكرًا ومستدامًا، ويسهم بشكل مباشر في تحسين البيئة الحضرية، وأن تتناول المقترحات المقدمة أفضل التطبيقات أو الحلول المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة، وأن يكون لهذه المقترحات تأثير إيجابي في المجتمع والاقتصاد المحلي مع إمكانية تكرار وتعميم الفكرة على مواقع مختلفة، إلى جانب أن تكون الفكرة المقدمة قابلة للتطبيق فى إطار القوانين والتشريعات، وأن تكون الفكرة جديدة ولم يسبق تقديمها فى مسابقات سابقة.



وتضم لجنة التحكيم للمسابقة، ممثلين من وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية، ونقابة المهندسين، وبعض أساتذة الجامعات، وممثلين عن القطاع الخاص.



وسيحصل الفائزون على جوائز مادية بقيمة تقترب من مليون جنيه، إذ تبلغ قيمة الجائزة الأولى 500 ألف جنيه، والثانية 250 ألف جنيه، والثالثة 100 ألف جنيه، بالإضافة الى خمس جوائز تشجيعية بقيمة 20 ألف جنيه لكل جائزة.

وحددت المسابقة الفئة العمرية التي يتاح لها التقدم للمسابقة، وتشمل جميع الطلاب المصريين أو حديثى التخرج (حتي 5 سنوات) بكليات الهندسة، والفنون الجميلة، والتخطيط العمراني، والفنون التطبيقية داخل مصر، ويمكن المشاركة بشكل فردي أو ضمن فريق لا يتجاوز عدد أفراده (5) طلاب مع تقديم بيانات الفريق (الاسم رباعي- الرقم القومي- اسم الكلية- اسم الجامعة).

ويشترط للمشاركة في المسابقة، التسجيل في المنتدى الحضري العالمي على موقعه الإلكتروني WUF12 | WUF (unhabitat.org) علما بأن التسجيل مجاني، ويتم تقديم الأعمال (إلكترونيًا) عبر إرسال المستندات على البريد الإلكتروني wuf_competition@mhud.gov.eg، وتتضمن 4 لوحات PDF (مقاس 70*100سم) بحد أقصي توضح وصف المشروع ورسوماته الهندسية ونماذج ثلاثية الأبعاد (اختياري) وشرح مفصل للحل المقترح، وتقديم ملخص باللغة العربية على ورقه A4 بما لا يزيد على 250 كلمة لوصف القضية العمرانية والحل المقترح، ويتم تقديم مخرجات ومستندات المسابقة من دون طباعة أسماء الفريق أو لوجو الجامعة، على أن يتم تسليم تلك المعلومات في ورقة منفصلة بها أسماء الفريق، وللمشاركين من الطلاب يتم تقديم إفادة معتمدة من الكلية أو الجامعة بتسجيل الطلاب.

وسيستمر استقبال الأعمال حتى يوم 27 أكتوبر الجاري، على أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزين يوم 2 نوفمبر المقبل، والاحتفاء بالفائزين أثناء فعاليات المنتدى الحضري العالمي في 6 نوفمبر المقبل.

وبعد الإعلان عن الفرق الفائزة يقوم كل فائز بإعداد عرض تقديمي (لا يزيد على 15 ورقة عرض) للعرض في أثناء المنتدي الحضري العالمي بالجناح المصري، ويمكن إرسال والاستفسارات حول المسابقة من خلال الصفحة الرسمية لشعبة الهندسة المعمارية بنقابة المهندسين المصرية على فيسبوك.

ويستضيف المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر على مدى 5 أيام، آلاف المشاركين من جميع أنحاء العالم بينهم ممثلون من الحكومات الإقليمية والدولية والشركات وقادة المجتمع المحلي ومخططي المدن ومنظمات المجتمع المدني، إذ سيضم أكثر من 500 حدث ومعرض حضري موسع وأسبوع القاهرة الحضري، وهو برنامج من الأنشطة التي تربط المنتدى بالمجتمع.

كما سيتم بث الجلسات الرئيسية للمنتدى مباشرةً بجميع لغات الأمم المتحدة الست، بالإضافة إلى لغات الإشارة الدولية والعربية، ويتصدر هذه الجلسات حدث خاص بالحكومة المصرية لتسليط الضوء على التجربة المصرية على المستوى العالمي والمتعلقة بالتنمية الشاملة وتعزيز الإطار البيئي والبنية التحتية والاجتماعية وإعطاء الأولية لجودة ونوعية الحياة لجميع السكان، بالإضافة إلى استعراض إنجازات الدولة المصرية في التحول الأخضر ودفع التعافي الشامل والمستدام وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

ويركز المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر، على بناء تحالفات قوية لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة التحديات العالمية الرئيسية التي تفرضها أزمة الإسكان العالمية وتغير المناخ ومواجهة تعقيدات التنمية الحضرية المستدامة بشكل مباشر، كما سيناقش الإستراتيجيات الأساسية للشراكات لربط الأهداف العالمية بالواقع المحلي، وكذلك تسليط الضوء على قوة التعاون في دفع التقدم المحلي بين مختلف الأطراف.

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى الحضري العالمي قد تأسس عام 2001 من قبل الأمم المتحدة، وهو المؤتمر العالمي الأول حول التحضر المستدام، والمصمم لدراسة آثار التحضر السريع على المدن والمجتمعات والاقتصادات وتغير المناخ، ومنذ إنشائه، استضافت مدن في جميع أنحاء العالم المنتدى الحضري العالمي، حيث عقدت الدورة الأولى في نيروبي، عاصمة كينيا، عام 2002.