تركيب مرايا في المصعد تحسن صحتك النفسية.. اعرف السبب

كتبت فاطمة خليل

يعاني كثير من الأشخاص من رهاب الأماكن المغلقة أو القلق الشديد والخوف من أي مكان مغلق، ومن بين هذه الأماكن المصعد الكهربائى، وتركيب مرايا في المصعد له فوائد لتحسين الصحة النفسية وتخفف من رهاب الأماكن المغلقة، اعرف الأسباب في السطور التالية، بحسب ما ذكر موقع "تايمز ناو".

وأكد علماء النفس أن المرايا جزء من عنصر التصميم القياسي الذي يخدم وظائف متعددة لرفع صحتك العقلية، حيث إن انعكاس المصعد في المرآة يجعل المصعد يبدو أوسع بكثير ويمنح العقل شعورًا بالمساحة والأمان تعمل المرايا أيضًا كإلهاء مفيد لتمرير الوقت في المصعد، ما يجعل الرحلة تبدو أقصر ويقلل من مشاعر الملل ورهاب الأماكن المغلقة.

وفقًا لجمعية المصاعد اليابانية، فإن الإرشادات تلزم المرايا في المصاعد بتوفير فوائد الصحة العقلية للركاب - خاصة فيما يتعلق بالراحة النفسية والسلامة.

وقال الخبراء أن المرايا في المصاعد تلعب دورًا مهمًا في تحسين الصحة العقلية وزيادة السلامة وتعزيز التجربة الشاملة.

كيف تساعد المرايا في رفع صحتك العقلية؟

توفير الراحة من الخوف من الأماكن المغلقة

بالنسبة لأولئك الذين يشعرون بالخوف من الأماكن المغلقة، فإن النظر إلى المرآة يعطي شعورًا بمساحة أكبر في المصعد، وبالتالي يساعد في تخفيف قلقك.

تجعلك تشعر بالأمان

وفقًا للخبراء، تسمح لك المرآة الموجودة في المصعد أيضًا برؤية ما يفعله الركاب الآخرون، فهي تمنع السرقة وتساعدك على زيادة القدرة على المناورة.

توفير تشتيت الانتباه عن القلق

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مشاكل القلق، تعد المرايا وسيلة سهلة للتشتيت من غير المرجح أن يعتقد الناس أن الوقت الذي يقضونه في المصعد قد أهدر عندما يكون هناك سطح عاكس في متناول اليد يمكنك تصفيف شعرك أو التحقق من مظهرك في المرآة فيمر الوقت سريعاً.