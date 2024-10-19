الكهرباء: المخالفين استخدموا أحدث التكنولوجيا لسرقة التيار بمساعدة بعض العاملين بالكهرباء

كتبت رحمة رمضان

كشف الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المخالفين استخدموا احدث اساليب التكنولوجيا الحديثة للتعدي على حق الدولة من خلال سرقات التيار الكهربائي بواسطة أجهزة ريموت كنترول و غيرها قائلا " فيديوهات بعض أساليب سرقات التيار التى اكتشفتها شركات توزيع الكهرباء صعبة للغاية ولكنهم تمكنوا من اكتشافها".

وأضاف عصمت خلال موتمر صحفى بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة، أن وصلات الحصول على تيار كهربائي بطريقة غير قانونية تتم بمساعدة بعض العاملين بشركات الكهرباء و اخر بمساعدة بعض المتخصصين في مجال الكهرباء.

وأشار عصمت، إلى أن هناك فقد فنى نتيجة المعدات والكابلات الموجودة تحتاج لتغيير، أما الفقد التجارى ناتج عن سرقة التيار ولكن يتم السيطرة على هذه السرقات من خلال حملات التفتيش المكثفة .

وكشف الدكتور محمود عصمت أنه بلغ اجمالي عدد المحاضر الذى تم تحريرها خلال شهر سبتمبر 383 الف محضر سرقة كهرباء بإجمالي طاقة مسروقة بلغت 235 مليون كيلوات وبقيمة مالية 1,221 مليار جنيه، وكذلك مراجعة الاجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة ولجان المتابعة والتفتيش ، واستخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراه والمباعة والمستهلكة من جانب المشتركين ، بالاضافة الى مجريات تنفيذ خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية لخفض الفقد الفنى وتحسين معدلات اداء الشركات.