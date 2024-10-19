اليوم السابع
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وزير الأوقاف: انعقاد مجلس الحديث الثاني لقراءة كتاب صحيح البخاري بالإسناد غدا

السبت، 19 أكتوبر 2024 12:52 م
وزير الأوقاف: انعقاد مجلس الحديث الثاني لقراءة كتاب صحيح البخاري بالإسناد غدا وزارة الأوقاف
كتب لؤى على

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تطلق وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية غدًا الأحد مجلس الحديث الثاني لقراءة كتاب صحيح الإمام البخاري، بالإسناد من مسجد الإمام الحسين عقب صلاة العصر.

يأتي ذلك في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في خدمة السنة النبوية المشرفة، وعقد المجالس الحديثية للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويحاضر في المجلس الحديثي الثاني كوكبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر وهم :‏ الدكتور صبحي عبدالفتاح ربيع أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، والدكتور محمد عبد الفتاح حافظ أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة ‏الأزهر، والدكتور عبد الرحمن رمضان عبد المجيد أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر.

 







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الحديث




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