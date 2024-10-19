استمرار إتاحة التقدم لبرنامج التعاون المصرى الأمريكى بتمويل 200 ألف دولار

كتب ـ محمد صبحى

تواصل هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للعلوم والهندسة والطب بالولايات المتحدة الأمريكية ، فتح باب التقدم لبرنامج التعاون المصري الأمريكي في دورته الـــ 24، وذلك في مجالات (الزراعة، الطاقة، الصحة، إدارة المياه، الذكاء الصناعي وتعلم الآلة).

يوفر البرنامج نوعين من الدعم:

الأول (منح للمشروعات البحثية المشتركة) التي تهدف إلى تعزيز التعاون العلمي بين البلدين، حيث يمكن لكل فريق بحثي بكل دولة الحصول على تمويل بحد أقصى يصل إلى 200 ألف دولار أمريكي، لمدة تمتد من سنتين إلى ثلاث سنوات.

الثاني تمويل (زيارات بحثية قصيرة الأجل) لشباب الباحثين إلى المؤسسات البحثية الأمريكية، بحيث لا تتجاوز مدة الزيارة 9 أشهر بحد أقصى للتمويل 25500 دولار أمريكي.

وتهدف الدورة الـ 24 من برنامج التعاون المصري الأمريكي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات العلمية والتكنولوجية ذات الاهتمام المشترك، من خلال إتاحة فرص لتبادل الأفكار، والمعلومات، والتقنيات.

وتجدر الإشارة، إلى أن آخر موعد لتلقي المقترحات البحثية هو 4 ديسمبر 2024، وذلك طبقًا للقواعد والشروط التفصيلية للنداء على الموقع الإلكتروني للهيئة على الرابط الآتي: https://stdf.eg/web/grants/open