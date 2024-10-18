نصائح تجنبك تيبس العظام فى الصباح

كتبت فاطمة ياسر

يتعرض البعض للشعور بألم في العظام فور الاستيقاظ من النوم، وهذا الأمر يطلق عليه تيبس العظام والمفاصل، ووفقا لموقع indianexpress سنتعرف على أسباب حدوث ذلك وطرق العوقاية.

ما هي أسباب تيبس المفاصل في الصباح؟

لا يعد تيبس الصباح نتيجة للتقدم في السن؛ ولكنها تحدث لعدة أسباب:

- في بعض الحالات، يمكن أن تتراكم المواد الكيميائية في الأظافر، مما يبب الألم.

-أثناء النوم، تزيد مرونة العظام مما يؤدي إلى الشعور بالصلابة عند الاستيقاظ.

-الجفاف.

-وضعية النوم السيئة، يمكن أن تساهم طريقة نومك أيضًا في تيبس رقيق في الصباح. يمكن أن تضغط على ظهرك ورقبتك ومفاصلك.

-التقدم في العمر.

كيفية التغلب على هذا الأمر؟

هناك العديد من الأمور التي ينصح بالقيام بها لتجنب تيبس المفاصل في الصباح، ومنها:

- يمكن أن يكون تمرينات التمدد قبل الذهاب إلى الفراش مفيدا.

-تساعد تمرينات العضلات الجسدية على تقوية عضلاتك، مثل السباحة واليوجا.

- استخدام العلاج الطبيعي (مثل وسادة التدفئة) على المفاصل قبل النوم.

- النوم في وضع جيد واستخدام وساة للرقبة.

- يمكن أن تساعد بعض المكملات الغذائية في تخفيف آلام المفاصل والالتهابات مثل أحماض أوميجا 3.