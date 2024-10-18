طرق خفض مستويات السكر المرتفعة في الدم بشكل طبيعي

كتبت إيناس البنا

السيطرة على مرض السكر أمر حيوي لصحتك وتجنب المضاعفات الخطيرة التي تصاحب المريض، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى مشاكل صحية خطيرة، مثل أمراض القلب وتلف الكلى ومشاكل الأعصاب، من خلال فهم أسباب ارتفاع سكر الدم، يمكننا معالجته بشكل فعال.

لماذا يجب ضبط نسبة السكر في الدم؟

وفقا لموقع " هيلث سايد"، ضبط نسبة السكر في الدم يعد أمر بالغ الأهمية لأنه يقلل من خطر حدوث مضاعفات، ويعزز طاقتك، ويستقر مزاجك، ويساعد في إدارة الوزن، ويعزز صحتك العامة. إذن، كيف يمكنك تحقيق ذلك؟

5 طرق لخفض مستويات السكر المرتفعة في الدم بشكل فوري

5 طرق فعالة لخفض مستويات السكر في الدم على الفور والوقاية من مرض السكري بشكل طبيعي:

1. شرب الكثير من الماء

يساعد شرب الكثير من الماء على ترطيب الجسم وبالتالي التحكم في مستويات السكر في الدم، هذه واحدة من أسهل الطرق وأكثرها فعالية للتحكم في ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل طبيعي.

يساعد الحفاظ على ترطيب الجسم على تخفيف نسبة السكر في الدم ويساعد الكلى على العمل بشكل أفضل، مما يسمح للجلوكوز الزائد بالخروج من الجسم عن طريق البول.

2. ممارسة التمارين الرياضية

يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة يوميًا بشكل فعال في السيطرة على مستويات الجلوكوز في الدم، وتساعد التمارين الرياضية جسمك على استخدام الأنسولين بشكل أكثر فعالية، مما يتيح لخلاياك امتصاص الجلوكوز بشكل أفضل.

حاول ممارسة ما لا يقل عن 30 دقيقة من التمارين المعتدلة مثل المشي السريع أو ركوب الدراجات أو السباحة في معظم الأيام، حتى الأنشطة الصغيرة، مثل صعود السلالم أو المشي أثناء فترات الراحة، يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي كبير على مستويات السكر في الدم.

3. اختيار نظام غذائي مناسب

اختر الأطعمة الغنية بالألياف للحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم تحت السيطرة، تضمين الأطعمة الغنية بالألياف في وجباتك يمكن أن يبطئ امتصاص السكر ويساعد في الحفاظ على مستويات أفضل من السكر في الدم، تشمل الأطعمة الغنية بالألياف الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات، لا تساعد هذه الأطعمة في تنظيم نسبة السكر في الدم فحسب، بل تساعدك أيضًا على الشعور بالشبع، مما قد يدعم إدارة الوزن.

4. تقسيم وجباتك إلى أجزاء أصغر

معرفة حجم الحصص الغذائية يمكن أن يؤثر بشكل كبير على مستويات السكر في الدم، لذا فأن تناول حصص كبيرة من الطعام يمكن أن يسبب ارتفاعًا حادًا في نسبة السكر في الدم، وخاصة مع الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، لذا استخدم أطباقًا أصغر حجمًا، وراقب أحجام الحصص التي تتناولها، واستمع إلى إشارات الجوع في جسمك.

5. الابتعاد عن التوتر

يمكن أن يؤثر التوتر بشكل كبير على مستويات السكر في الدم،عندما تكون تحت تأثير التوتر، يفرز جسمك هرمونات مثل الكورتيزول والأدرينالين، والتي يمكن أن ترفع نسبة السكر في الدم، لذا من الضروري إيجاد طرق فعالة للسيطرة على التوتر للسيطرة على مرض السكري بشكل أفضل.

