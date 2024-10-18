شاهد طريق 6 أكتوبر الواحات بعد إزدواجه وتطويره بطول 283 كم

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع صورا لطريق 6 أكتوبر / الواحات والذي تم تطويره وازدواجه ليصبح 3 حارة مرورية في كل اتجاه وبطول 283 كم، والذى يربط مدينة 6 أكتوبر بمدينة ومركز الواحات البحرية.

ويعد الطريق دفعة كبيرة لمسار التنمية بمركز ومدينة الواحات البحرية والأراضى بطول الطريق المؤدى لها، كما يدعم السياحة بها، كذلك الصناعات المرتبطة بإنتاج التمور بالواحات وأعمال التعدين.

وتم افتتاح الطريق بحضور الرئيس السيسى السبت الماضى ضمن عدد من المشروعات التابعة لوزارة النقل، ومنها محور الزقازيق السنبلاوين الجديد وطوله 40 كم ويحتوي على 3 حارات مرورية في كل اتجاه ويشمل 67 عملا صناعيا ( 24 كوبري – 39 نفق - 4 برابخ) والمحور يربط بين محافظتي الشرقية والدقهلية ويخدم عدة مدن ومراكز كبرى منها الزقازيق والقنايات وديرب نجم والسنبلاوين.

وكذلك تطوير وازدواج طريق أسيوط / قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي بطول 300 كيلو متر ليصبح 3 حارات مرورية في كل اتجاه بالإضافة إلى تطوير وازدواج طريق دهب / نويبع بطول 22 كيلو متر ليصبح 2 حارة مرورية في كل اتجاه والذي يشمل 21 عملا صناعيا للحماية من اخطار السيول.

وتطوير وإزدواج طريق الفردان / الصالحية بطول 26 كم ليصبح 3 حارات مرورية في كل اتجاه ويشمل 5 أعمال صناعية ( 4 كوبري سطحي – 1 كوبري علوي)، كما تم اقتتاح محور بديل خزان أسوان أعلى النيل يبلغ طوله 5.4 كيلو متر ويتكون من 3 حارة مرورية في كل اتجاه ويحتوي على 3 عمل صناعي ( 2 كوبري علوي + 1 نفق ).

كما تم افتتاح عدد من الكباري أعلى المزلقانات، وهى 6 كباري ( كوبري مزلقان الصيرفي بمحافظة البحيرة ويبلغ طولة 600 متر ومكون من 2 حارة مرورية في كل اتجاه + كوبري اعلى مزلقان ابو حمص بمحافظة البحيرة ويبلغ طولة 1.27 كم ويتكون من 3 حارة مرورية في كل اتجاه + كوبري اعلى مزلقان قويسنا بمحافظة المنوفية وبطول 980 متر وبعدد 2 حارة ف اتجاه واحد + كوبري اعلى مزلقان الرياح بمحافظة قنا وبطول 500 متر وبعدد 2 حارة مرورية في كل اتجاه + كوبري اعلى مزلقان المضيق بمحافظة اسوان ويبلغ طوله 650 متر وبعدد 2 حارة مرورية في كل اتجاه + كوبري اعلى مزلقان السيل بمحافظة اسوان ويبلغ 560 متر وبعدد 2 حارة مرورية في كل اتجاه ).

وافتتاح 3 كباري في قطاع الكباري العلوية على الطرق وهي ( كوبري جنبواي بمحافظة البحيرة ويبلغ طول الكوبري 900 متر وبعرض 12 متر ويشمل 3 حارة مرورية في كل اتجاه + كوبرى كفر الدوار بمحافظة البحيرة ويبلغ طولة 625 متر وبعرض 12 متر ومكون من 3 حارة مرورية في كل اتجاه + كوبري كنج عثمان بمحافظة البحيرة ويبلغ طولة 750 م وبعرض 12 متر ويشمل 3 حارة مرورية في كل اتجاه.



ازدواج الطريق



طريق الواحات الجديد بعد ازدواجه



طريق الواحات الجديد



طريق الواحات الجديد