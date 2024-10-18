سقوط تاجر المزاج قبل ترويج بضاعته بين المتعاطين فى إمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة، قبل ترويجه كمية من مخدر الحشيش في إمبابة، واعترف المتهم بحيازة المضبوطات للإتجار بها، وأرشد عن هوية عاطل حصل منه على المخدر، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

رصدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وتردده على عدد من المتعاطين في إمبابة لترويجها بينهم.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم في أحد الأكمنة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالي من حصيلة ترويج المواد المخدرة.

اعترف المتهم أمام رجال المباحث بالاتجار بالمواد المخدرة، وتحصله على الحشيش من عاطل كشف عن هويته لرجال المباحث، ليتولى ترويجه بين عملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.