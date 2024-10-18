حبس متهم بالنصب على المواطنين بزعم العلاج الروحانى عبر "فيس بوك" 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت جهات التحقيق، بحبس متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، بالترويج لقدرته على مزاولة أعمال السحر عبر فيس بوك، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالترويج عبر موقع "فيس بوك" بقدرته على العلاج الروحانى ومزاولة أعمال السحر والدجل للنصب والاحتيال على المواطنين.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال بكافة أشكالها، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل) بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر، وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة المنصورة ثان بمحافظة الدقهلية، وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل - هاتف محمول "تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.