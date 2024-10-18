بوتين: لن نسمح بأى حال من الأحوال بظهور أسلحة نووية فى أوكرانيا

محمد جمال

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، بأن روسيا لن تسمح بتصنيع أو ظهور أسلحة نووية فى أوكرانيا تحت أي ظرف من الظروف.

يذكرأن، صرح بوتين، بأن خطة عمل روسيا خلال رئاستها لمجموعة "بريكس" تم إنجازها بنسبة تزيد عن 80%.

وقال بوتين، فى كلمة فى الجلسة العامة لمنتدى أعمال "بريكس" المنعقد اليوم فى موسكو: "تم عقد أكثر من 200 حدث واجتماع ومؤتمر كذلك تم عقد معظم اجتماعات الخبراء والوزراء، وسيكون الحدث الرئيسى هو قمة "بريكس"، التى ستعقد الأسبوع المقبل فى قازان".

وأضاف أن انعقاد منتدى الأعمال قبل قمة "بريكس" يؤكد أهمية الشراكة الاقتصادية الوثيقة بين بلدان المجموعة، ويشير إلى أهمية تعزيز التجارة والاستثمار وتعزيز علاقات التعاون.

كذلك أشار إلى أن رئاسة روسيا للمجموعة تنعقد تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين"، حيث يتم تنفيذ خطة عمل هادفة تستهدف تعزيز الشراكة فى ثلاثة مجالات رئيسية: هى السياسة والأمن، والاقتصاد والمالية، والعلاقات الثقافية والإنسانية.

ويأتى انعقاد المنتدى قبل أيام من انعقاد قمة "بريكس" فى مدينة قازان الروسية، حيث تترأس روسيا المجموعة هذا العام.

و"بريكس" هى مجموعة دولية تم إنشاؤها فى العام 2006، وتتولى روسيا رئاستها منذ مطلع العام الجارى 2024.

وبالإضافة إلى روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، انضمت مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا منذ بداية عام 2024 إلى "بريكس".