اليوم السابع
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"المهندسين" تبحث مع "التنسيق الحضارى" تدريب الشباب على ترميم المبانى التاريخية

الجمعة، 18 أكتوبر 2024 07:00 ص
"المهندسين" تبحث مع "التنسيق الحضارى" تدريب الشباب على ترميم المبانى التاريخية نقابة المهندسين -أرشيفية
كتبت آية دعبس

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استقبل المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، المهندس الاستشاري محمد أبو سعدة- رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والدكتور هابي حسني- المشرف على الإدارة الاستراتيجية بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بحضور الدكتور معتز طلبة- أمين صندوق نقابة المهندسين، والدكتور سعد مكرم- أمين الصندوق المساعد، وأعضاء مجلس شعبة الهندسة المعمارية.

يأتي اللقاء في إطار دعم التعاون بين نقابة المهندسين والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ومناقشة آلية تدريب شباب المهندسين على التعامل مع ترميم المباني التاريخية والتراثية والأثرية، من خلال إقامة دورات تدريبية متخصصة بها جانب عملي، على أن تنتهي هذه الدورات باختبارات يحصل بموجبها من اجتازها بنجاح على شهادة معتمدة من نقابة المهندسين وجهاز التنسيق الحضاري، وهو ما سيتم الإعداد له خلال الفترة القادمة.

وأثنى نقيب المهندسين على جهود الجهاز في الحفاظ على التراث العمراني، والانتفاع من بعضها اقتصاديًا مع الحفاظ عليها وهو ما أكد عليه المهندس محمد أبو سعدة بالحفاظ على كافة المعالم التراثية في ظل التوسعات العمرانية الجديدة.

 







نقابة المهندسين

الجهاز القومي للتنسيق الحضاري

ترميم المباني الاثرية

المباني التاريخية



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