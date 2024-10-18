البنك الدولى: ألبانيا تحافظ على قوة نموها الاقتصادي في 2024 مع توقعات بتسارعه في 2025

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توقع أحدث تقرير اقتصادي أصدره البنك الدولي، لمنطقة غرب البلقان بأن يظل النمو الاقتصادي في ألبانيا في عام 2024 قويًا عند 3.3 بالمئة، مدفوعًا بالاستهلاك الخاص والسياحة والبناء.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يتسارع النمو في البلاد بشكل معتدل ليصل إلى 3.4 بالمئة في عام 2025، بعد ما انخفضت مستويات الفقر ، مع توقع تخفيضات إضافية بسبب ارتفاع دخل العمالة، وارتفاع معدلات التوظيف، لا سيما في القطاع الخاص، حيث نمت الأجور بمعدل 12.7 بالمئة في جميع الصناعات خلال العام الماضي.

وأشار إلى تراجع معدلات التضخم تدريجيًا في ألبانيا، بجانب زيادة عائدات الميزانية بنسبة 8 بالمئة على أساس سنوي اعتبارًا من يوليو 2024.

وأفاد التقرير بأن التوقعات الاقتصادية لألبانيا في المستقبل سوف تعتمد على تعافي الاقتصاد العالمي ووتيرة الإصلاحات الهيكلية الجارية، حيث أن طموحات البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تعمل كقوة توجيهية لتقدمها المستمر، في الوقت الذي يتطلب تحقيق نمو أعلى اتخاذ إجراءات سريعة بشأن الإصلاحات الحكومية الرامية إلى تعزيز الإنتاجية وتحسين مناخ الأعمال وتعميق اندماج ألبانيا في الأسواق الدولية.

ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في غرب البلقان بشكل معتدل حتى عام 2025، مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة الاستهلاك والاستثمار، بمساعدة زيادة القوة الشرائية.