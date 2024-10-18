أعراض غير شائعة لالتهاب الجلد الموسمى

كتبت مروة محمود الياس

التهاب الجلد الموسمى، قد يظهر لدى البعض منذ الطفولة، وفقا للمثيرات ووفقا للحالة المناعية للجسم، ووفقا للعمر والحالة الصحية.

قال تقرير نشر في موقع كليفلاند كلينك الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، إن التهاب الجلد الموسمى هو حالة جلدية تثير الحكة والطفح الجلدى، قد يظهر وقت الطفوله بشكل واضح، وقد تختفي وتظهر مرة أخرى في مراحل العمر المتقدمة أو بسبب المثيرات.

وفقا للتقرير فإن التهاب الجلد هو حالة مزمنة تذهب وتعود بمواسم معينة، قد تكون بسبب أتربة أو مثيرات جلدية وقد تكون بسبب أطعمة أو مثيرات جوية، مثيرات من أي نوع من الأنواع يتحسس منها الشخص ذاته، والتي تختلف من شخص لآخر، هذا النوع من التهابات الجلد الموسمية تسبب حكة شديدة في الجلد مع تقشر شديد وجفاف أيضا في منطقة من مناطق الجلد قد تمتد إلى اليدين أو الساقين أو بين الأصابع أو عند العين وكذلك حول الرموش وفوق الحواجب، وفي الوجه والظهر والبطن وبواطن الأرجل.

الحساسيات بأنواعها وكذلك التهابات الجلد قد تشترك في بعض الأعراض، والأعراض المميزه لهذا الالتهاب هي:

تورم والتهاب في المكان مفاجئ

جفاف مفاجئ في الجلد بعد أن كان رطبا

رغبة في الهرش شديدة فيه لا يمكن مقاومتها

يظهر هذا الالتهاب في شكل قشور مملوءة بالسوائل أو جلد متشقق بشدة، أو جلد يخرج دما أو نتوءات صغيرة على سطح الجلد

طرق العلاج كثيرة ومختلفة وفقا للطبيب المختص ووفقا للحالة التي يعالجها والمرحلة العمرية، يجب الاهتمام بالبعد عن المثيرات واستخدام الأدوية الفموية أو الدهان لتخفيف الحكة والاحمرار والتورم ومضادة للالتهاب أيضا، في بعض الحالات يتم إستخدام مضادات الفيروسات ومضادات الحيوية فى حالات بعينها تحتاج لهذا الأمر.