اليوم السابع
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وسائل إعلام إسرائيلية: بنيامين نتنياهو يعقد مؤتمرا صحفيا مساء اليوم

الخميس، 17 أكتوبر 2024 07:18 م
وسائل إعلام إسرائيلية: بنيامين نتنياهو يعقد مؤتمرا صحفيا مساء اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن هناك مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سوف يعقد مساء اليوم.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال، أعلنت اليوم الخميس، استشهاد زعيم حركة حماس يحيى السنوار خلال عملية فى قطاع غزة.

وكشفت وسائل إعلام عبرية تفاصيل جديدة عما اسمته بعملية اغتيال يحيى السنوار، حيث استشهد زعيم حركة حماس عصر اليوم، الخميس، بحسب ما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيل.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن استهداف السنوار تم دون ترتيب مسبق أو معلومات استخباراتية، حيث كان جيش الاحتلال يجري عمليات في منطقة تل السلطان بمدينة رفح الفلسطينية اليوم.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال اليوم الخميس، إن قواته تمكنت من استهداف رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) يحيى السنوار في قطاع غزة، وتم التأكد من الحمض النووى.







السنوار

يحيي السنوار

استشهاد يحيي السنوار

يحي السنوار

استشهاد السنوار

اغتيال يحيى السنوار

صور السنوار

يحيى السنوار

اغتيال السنوار

السنوار من هو

جثة السنوار

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