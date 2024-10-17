نصائح لدعم مستويات هرمون النمو عند الأطفال بشكل طبيعى

كتب حسام الشقويرى

هرمون النمو البشري هو هرمون أساسي تنتجه الغدة النخامية، ويلعب دورًا رئيسيًا في نمو الأطفال، حيث يدعم عملية التمثيل الغذائى، لديهم ويحسن نمو العضلات والقوة وكتلة الجسم الهزيلة، و يمكن أن تؤدي المستويات المنخفضة من هذا الهرمون إلى تقليل الأداء السليم للجسم لأنه يزيد من خطر الإصابة بالأمراض ويؤدي إلى زيادة الدهون.

وهناك بعض الطرق الطبيعية لزيادة هرمون النمو البشري في جسمك لتعزيز النمو العام . وفقا لما نشره موقع healthshots

التركيز على النوم الجيد

يعد النوم الجيد والحصول على قسط كافٍ من النوم أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز إنتاج هرمون النمو البشري . ويتم إطلاق هرمون النمو البشري بشكل أساسي أثناء النوم الموجي البطيء، والذي يحدث أثناء النوم العميق. لتحقيق أقصى قدر من إنتاج هرمون النمو البشري، استهدفى الحصول على 7-9 ساعات من النوم المتواصل كل ليلة لطفلك. تأكدى من أن المنطقة التي ينام فيها هادئة وخالية من عوامل التشتيت ودرجة حرارتها مناسبة.

التدريب المتقطع عالي الكثافة (HIIT)

يمكن أن يعزز التمرين المنتظم، وخاصة تمرين HIIT، إنتاج هرمون النمو البشري. يتضمن تمرين HIIT دفعات سريعة من التمرين المكثف تتخللها لحظات من الراحة. يتسبب هذا النوع من التمرين في إطلاق هرمون النمو البشري ويمكن أن يعزز اللياقة البدنية العامة. للحصول على أفضل النتائج، أضيفى جلسات HIIT إلى جدول اللياقة البدنية الأسبوعي مرتين إلى ثلاث مرات.

التركيز على التغذية السليمة

لكي ينتج الجسم هرمون النمو البشري، من المهم اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على جميع العناصر الغذائية الضرورية. ركزى على الأطعمة المغذية الغنية بالبروتين والدهون المفيدة والكربوهيدرات المعقدة لطفلك وتناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات واللحوم الخالية من الدهون والأسماك والبيض والمكسرات والبذور. بالإضافة إلى ذلك، ابتعدى عن الأطعمة المصنعة والسكريات الزائدة ، والتي يمكن أن تخفض مستويات هرمون النمو البشري.

تقليل ارتفاع السكر والأنسولين

قد تعيق مقاومة الأنسولين الناتجة عن تناول كميات كبيرة من السكر إنتاج هرمون النمو البشري. وللحفاظ على مستويات الأنسولين في نطاق صحي، قلل من تناول الأطعمة والمشروبات السكرية. وتناول الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الحبوب الكاملة والخضروات، للمساعدة في التحكم في نسبة السكر في الدم.

