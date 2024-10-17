متلازمة موت الرضيع المفاجئ.. ما علاقته بالتدخين السلبى؟

كتبت إيناس البنا

متلازمة موت الرضيع المفاجئ (SIDS)، من الأشياء التى تحدث للطفل الرضيع وتؤدى إلى وفاته بدون أى سبب واضح، وتحدث للأطفال أقل من سن 12 شهراَ.

بالرغم أن هذه المتلازمة نادرة الحدوث، فإن السبب الدقيق لمتلازمة موت الرضيع المفاجئ لا يزال لغزًا، فقد حددت الأبحاث الحديثة العديد من عوامل الخطر، بما في ذلك عامل التدخين، وفقا لموقع " onlymyhealth"، فإن تدخين الأم أثناء الحمل والتعرض للتدخين السلبي بعد الولادة مرتبطان بارتفاع خطر الإصابة بمتلازمة موت الرضيع المفاجئ.

وفقًا للبيانات العلمية تحدث متلازمة الموت المفاجئ للرضع عادة أثناء النوم، ويُعتقد أن الوفاة تحدث إما أثناء نوم الرضيع أو أثناء الانتقال من النوم إلى الاستيقاظ، وعلى الرغم من أن متلازمة الموت المفاجئ للرضع تُعرف بالرضع حتى سن عام واحد، إلا أن حوالي 95% من حالات متلازمة الموت المفاجئ للرضع تحدث خلال الأشهر الستة الأولى من العمر، مع حدوث أعلى معدل إصابة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين شهرين وأربعة أشهر.

التدخين أثناء الحمل

كان تدخين الأم أثناء الحمل منذ فترة طويلة عامل خطر معروف لمتلازمة الموت المفاجئ للرضع، فالتدخين أثناء الحمل يعرض الجنين لمواد ضارة، مثل النيكوتين وأول أكسيد الكربون، وهذه المواد الكيميائية تعطل مناطق الدماغ النامية التي تتولى التنفس والاستيقاظ من النوم.

وتؤدي تأثيرات التعرض لهذه السموم قبل الولادة إلى زيادة خطر الإصابة بمشكلات الجهاز التنفسي وانخفاض القدرة على الاستجابة لمستويات الأكسجين المنخفضة، مما يجعل الرضع أكثر عرضة لمتلازمة الموت المفاجئ للرضع.

التدخين السلبي ومتلازمة الموت المفاجئ للرضع

لا تنتهي مخاطر التدخين بعد الولادة، فالرضع الذين يتعرضون للتدخين السلبي، المعروف باسم الدخان السلبي، هم أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة الموت المفاجئ للرضع، يحتوي الدخان السلبي على أكثر من 7000 مادة كيميائية تضر بالجهاز التنفسي للطفل وتجعل من الصعب عليه التنفس بشكل جيد، والأطفال الذين يتعرضون عادة للتدخين السلبي أقل قدرة على الاستيقاظ من النوم، وهو ما يعتبر وسيلة مهمة لحماية الطفل من متلازمة الموت المفاجئ للرضع.

ما يمكن فعله لمنع متلازمة موت الرضيع المفاجئ؟

هناك عدة خطوات استباقية يمكن للوالدين اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بمتلازمة موت الرضيع المفاجئ بشكل كبير، وفيما يلي بعض التوصيات من الخبراء:



الإقلاع عن التدخين قبل أو أثناء الحمل، والتأكد من تجنب تعرض الطفل للتدخين السلبي.

إنشاء بيئة نوم خالية من التدخين للطفل.

ضعي طفلك دائمًا على ظهره للنوم، وتجنبي استخدام الفراش الناعم أو الألعاب في سريره.

ثبت أن الرضاعة الطبيعية، عندما تكون متاحة، تقلل من خطر الإصابة بمتلازمة الموت المفاجئ للرضع.

هذا الارتباط بين التدخين ومتلازمة الموت المفاجئ للرضع يمكن أن يوجه الآباء إلى اتخاذ خيارات أفضل فيما يتعلق بالتدخين، وبالتالي خلق بيئة أكثر صحة للطفل وتقليل خطر الإصابة بهذه الحالة المدمرة.