للأمهات.. 8 نصائح لتقليل مخاطر متلازمة موت الرضيع المفاجئ

كتبت ميرفت رشاد

متلازمة موت الرضع المفاجئ (SIDS) ، هي الموت غير المتوقع وغير المبرر لرضيع يتمتع بصحة جيدة، بينما انخفض عدد حالات SIDS منذ التسعينيات، إلا أنه لا يزال هناك عدد كبير من الأطفال يموتون من SIDS كل عام، نتيجة الاختناق أو الخنق في الفراش أو سبب غير معروف، هناك طرق مهمة للمساعدة في تقليل خطر وفاة طفلك بسبب متلازمة موت الرضع المفاجئ، وفقا لما نشره موقع "healthnews".

في عام 1994، بدأت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) حملة العودة إلى النوم ، المعروفة باسم حملة Safe to Sleep للمساعدة في الوقاية من حالات SUID. بعد الحملة ، انخفض معدل وفيات SUID بأكثر من 50٪ .

كيف تقلل من خطر إصابة طفلك بـ SIDS؟

يحتوي AAP على قائمة من التوصيات لإنشاء بيئة نوم آمنة، تلعب هذه الممارسات دورًا رئيسيًا في الوقاية:

ضعي طفلك دائمًا على ظهره للنوم.

لا تنامي مع طفلك، ضعي سريرًا بجانب سريرك.

استخدمي مرتبة ثابتة مع ملاءة محكمة توضع بشكل مسطح في سرير الأطفال.

قم بإزالة جميع الوسائد والبطانيات والملاءات العلوية والحيوانات / الألعاب المحشوة ومصدات سرير الأطفال.

إذا كنت قلقًا بشأن إصابة طفلك بالبرد أثناء الليل ، فيمكنك أن تلبس الطفل في طبقات أو تضعه في كيس نوم ، ولكن احرص على عدم زيادة سخونة طفلك.

يجب ألا يكون هناك أي شيء يغطي رأس طفلك أو وجهه ، بما في ذلك عندما يكون الطفل في مقعد السيارة.

توقف عن لف طفلك بمجرد أن يتمكن من التدحرج من تلقاء نفسه.

لا تدخن حول طفلك. يزيد التدخين السلبي من خطر الإصابة بـ SIDS.

قد يؤدي عدم اتباع هذه الإرشادات إلى وفاة طفلك بشكل غير مقصود ، أو قد تنتهي وسادة أو بطانية بتغطية وجه الطفل ، مما يؤدي إلى خنقه، ابتكر عادات نوم آمنة لطفلك لأن حياته تعتمد على ذلك.

متى لم تعد متلازمة موت الرضع المفاجئ تشكل خطرًا على طفلي؟

تنطبق متلازمة موت الرضع المفاجئ على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة.

هل SIDS مصدر قلق خلال النهار أيضًا؟

نعم ، يمكن أن تحدث متلازمة موت الرضع المفاجئ عندما يغفو الطفل أثناء النهار.



هل يمكن أن تحدث متلازمة موت الرضع المفاجئ لأي عائلة؟

نعم ، تحدث SIDS في أي عائلة ، بغض النظر عن العرق أو الحالة الاجتماعية / الاقتصادية.



ما هي أفضل طريقة للوقاية من متلازمة موت الرضع المفاجئ؟

ضعي طفلك دائمًا على ظهره للنوم وفي مساحة النوم الخاصة به ، بدون بطانيات أو حيوانات محشوة أو وسائد.