تعرف على أهمية إجراء فحوصات الكبد قبل الزواج

كتبت فاطمة ياسر

هناك العديد من الفيروسات التي يصاب بها الكبد، وتصبح أكثر عرضة للنقل للآخرين، وهذا ما تسبب في ضرورة إجراء فحوصات ما قبل الزواج التي تساعد في الكشف عن العديد من الأمراض المؤثرة علي الصحة العامة، والتي يمكن انتقالها لشريك الحياة، وأيضا تؤثر علي الحمل والإنجاب.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع indianexpress أهمية اختبارات وفحوصات الكبد قبل الزواج، موضحا أنه يقيس اختبار SGPT، المعروف أيضًا باسم اختبار ALT، مستوى ألانين أمينوترانسفيراز ، وهو إنزيم يوجد بشكل أساسي في الكبد ويلعب دورًا حيويًا في تحويل البروتينات إلى طاقة، فعندما تتلف خلايا الكبد أو تلتهب، يتسرب ALT إلى مجرى الدم، ليكون بمثابة علامة مهمة لصحة الكبد.

ويضيف أن مقدمي الرعاية الصحية يستخدمون اختبار SGPT لتشخيص ومراقبة أمراض الكبد مثل التهاب الكبد وتليف الكبد ومرض الكبد الدهني، وقد تشير مستويات ALT المرتفعة إلى تلف الكبد أو خلل في وظائفه، ولكن يمكن أيضًا ربطها بحالات أخرى مثل إصابة العضلات أو أمراض القلب.

ويتضمن الاختبار سحب عينة دم بسيطة، وعادة ما تتوفر النتائج خلال يوم واحد، وغالبًا ما يتم تضمينه في لوحة وظائف الكبد الروتينية، والتي تقدم رؤى قيمة حول صحة الكبد بشكل عام وترشد إلى اتخاذ قرارات تشخيصية أو علاجية أخرى.

لماذا يعد فحص SGPT مهمًا قبل الزواج؟

يساعد هذا الاختبار في تقييم صحة الكبد، مما يسمح لكلا الشريكين بأن يكونا على دراية بأي مشاكل محتملة في الكبد يمكن أن تؤثر على صحتهما في المستقبل، و يمكن أن تكون أمراض الكبد بدون أعراض في المراحل المبكرة، ويمكن أن تؤدي الحالات غير المشخصة إلى مضاعفات صحية خطيرة في وقت لاحق، ومن خلال الخضوع لهذا الاختبار، يمكن للزوجين تحديد أي خلل في وظائف الكبد، مما يسهل التدخل الطبي في الوقت المناسب.

ويشير كذلك إلى أن فهم صحة الكبد يمكن أن يمنع انتقال الأمراض المعدية مثل التهاب الكبد B و C - وهي عوامل حاسمة للتخطيط للزواج وصحة الأسرة في المستقبل، فإن التعامل بشكل استباقي مع صحة الكبد يعزز الشفافية والثقة بين الشريكين، مما يضمن بداية صحية للحياة الزوجية.

يضع نتائج الفحص قبل الزواج أن تشير مستويات SGPT الطبيعية إلى وظائف الكبد السليمة، مما يطمئن كلا الشريكين، وعلى العكس من ذلك، قد تشير النتائج غير الطبيعية، وخاصة المستويات المرتفعة، إلى التهاب الكبد أو تلفه بسبب حالات مثل التهاب الكبد، أو مرض الكبد الدهني.

و تتطلب النتائج غير الطبيعية إجراء اختبارات إضافية لتحديد السبب الأساسي، فإن معالجة مشاكل صحة الكبد قبل الزواج أمر ضروري لمنع المضاعفات الصحية المحتملة ، وضمان صحة كلا الشريكين، ويمكن في كثير من الأحيان أن تساعد الرعاية الطبية السريعة وتعديلات نمط الحياة في إدارة الحالة الأساسية أو علاجها، مما يمهد الطريق لحياة زوجية أكثر صحة.

من خلال دمج اختبار SGPT في فحوصات الصحة قبل الزواج، يمكن للأزواج اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبلهم وإعطاء الأولوية لصحتهم، مما يمهد الطريق لزواج سعيد وصحي.