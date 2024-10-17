القبض على 3 طلاب لإلقائهم حجارة على قطار فى سوهاج

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك" يتضمن تواجد بعض الأشخاص على جانبى شريط السكة الحديد وقيامهم باللهو وإلقاء الحجارة أثناء مرور أحد القطارات بسوهاج دون حدوث تلفيات أو إصابات.

بالفحص أمكن تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (3 طلاب - مقيمين بدائرة مركز شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقيامهم بإلقاء الحجارة على بعضهم البعض أثناء مرور أحد القطارات وذلك بقصد اللهو والمزاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.