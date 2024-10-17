ارتفاع نسبة قصر النظر عند الأطفال بسبب الشاشات.. احمى طفلك

كتبت إيناس البنا

قصر النظر عند الأطفال هو وباء جديد ينتشر بسرعة في عالم اليوم المعتمد على التكنولوجيا، حيث أصبحت الشاشات جزءًا لا مفر منه من الحياة اليومية.

هذا الاتجاه مثير للقلق لأنه لا يشير فقط إلى الاعتماد على النظارات ولكنه يزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض مثل الجلوكوما وانفصال الشبكية، لذا يجب على المعلمين والآباء إعطاء هذه القضية الناشئة اهتمامهم الكامل.

ما هو قصر النظر وأسبابه؟

يُعرَّف قصر النظر وفقا لموقع " هيلث سايد"، بأنه عدم وضوح الرؤية لمسافات طويلة، والذي يبدأ غالبًا بين سن 6 و14 عامًا، يستطيع طفلك الرؤية جيدًا عن قرب، ولكن الأشياء أو الصور التي يراها من مسافة بعيدة ستظهر ضبابية إذا كان يعاني من قصر النظر.

قصر النظر هو حالة شائعة حيث تركز العين الصورة قبل أن تصل إلى الشبكية، مما يؤدي إلى عدم وضوح الصور وضبابتيها، وقد تم إدراج الأسباب التالية كأسباب محتملة لقصر النظر عند الأطفال الصغار:

السبب الأكثر شيوعًا لقصر النظر الذي يبدأ في مرحلة الطفولة هو النمو المفرط للعين، أو التطور الذي يحدث عندما يجب أن يتوقف نمو العين (حوالي سن 12 عامًا)، يمكن أن يتأثر نمو العين بمجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك السمات الفردية والبيئة والوراثة.

يصبح الأطفال أكثر عرضة للإصابة بقصر النظر إذا كان أحد الوالدين أو كلاهما يعاني من هذا المرض، العمل بالقرب من الضوء قد يؤدي إلى قصر النظر، ومن الأمثلة على هذه الأنشطة قراءة الروايات والتلوين ومشاهدة التلفاز.

أعراض قصر النظر

عندما يعاني الطفل من قصر النظر، تشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

إغلاق عين واحدة أو التحديق.

الاقتراب من العناصر التي يحاولون التركيز عليها، مثل التلفزيون، أو الجلوس بالقرب منها.

انخفاض التحصيل الدراسي.

شكاوى تشير إلى الصداع أو آلام العين أو الحساسية للضوء.

هل يمكن الوقاية من قصر النظر؟

يمكن إبطاء قصر النظر ولكن لا يمكن إيقافه، لا ينبغي أن يزداد قصر النظر لدى طفلك بالسرعة التي قد يزداد بها إذا كنت:

احرص على فحص عيون طفلك بانتظام.

تأكد من أن طفلك يلتزم بأي نصيحة من طبيب العيون، بما في ذلك ارتداء النظارات التصحيحية إذا لزم الأمر.

تأكد من أن أطفالك يرتدون نظارات شمسية واقية من الأشعة فوق البنفسجية.

خطط لفترات توقف متكررة لأنشطة طفلك قصيرة النظر.

تأكدي من أن طفلك يتناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالفواكه والخضروات وأحماض أوميجا 3 الدهنية.

