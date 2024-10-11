اليوم السابع
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185 جنيهًا للكيلو.. منفذ لحوم حياة كريمة بأوسيم يطرح اللحوم بأسعار مخفضة

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 04:58 م
185 جنيهًا للكيلو.. منفذ لحوم حياة كريمة بأوسيم يطرح اللحوم بأسعار مخفضة منفذ لحوم حياة كريمة - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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طرح منفذ مؤسسة "حياة كريمة" المتنقل بمركز ومدينة أوسيم فى محافظة الجيزة، اليوم الجمعة، كيلو اللحوم المستوردة بسعر 185 جنيهًا.

يأتى ذلك ضمن الجهود المستمرة لـ مؤسسة حياة كريمة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، ما يعزز الدور الذى تلعبه المؤسسة فى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وأطلقت "حياة كريمة" مبادرة بيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة فى محافظات عديدة، شملت القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والشرقية، والسويس، والإسماعيلية، والدقهلية، وبنى سويف، وذلك من خلال المنافذ الثابتة والمتنقلة.

ونجحت المبادرة، فى الوصول لعدد كبير من المواطنين فى مختلف المحافظات، وذلك من خلال ما افتتحته من منافذ ثابتة وما أطلقته من منافذ متنقلة تجوب الشوارع يوميًا لطرح اللحوم بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الخارجية.







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