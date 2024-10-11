اليوم السابع
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الجمعة، 11 أكتوبر 2024 04:47 م
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حياة كريمة تطلق منفذا متنقلا لبيع اللحوم بأسعار مخفضة فى مدينة أوسيم بالجيزة

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 04:23 م
حياة كريمة تطلق منفذا متنقلا لبيع اللحوم بأسعار مخفضة فى مدينة أوسيم بالجيزة احد منافذ بيع اللحوم - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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واصلت مؤسسة "حياة كريمة"، تنفيذ مبادرة بيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين في محافظة الجيزة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأطلقت "حياة كريمة"، اليوم الجمعة، منفذًا متنقلًا إلى مركز ومدينة أوسيم في محافظة الجيزة، لطرح اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

وتطرح "حياة كريمة" من خلال منافذها الثابتة أو المتنقلة بالمحافظات، اللحوم المستوردة بـ185 جنيهًا للكيلو، واللحوم البلدي (عربيات) بسعر 210 جنيهات للكيلو، واللحوم البلدي (شادر) بـ310 جنيهات للكيلو، والفراخ وزن 900-1000 جرام بـ90 جنيهًا.

يأتي ذلك ضمن الجهود المستمرة لمؤسسة حياة كريمة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، ما يعزز الدور الذي تلعبه المؤسسة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

 


 







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