وزير خارجية جواتيمالا يعرب عن تقدير بلاده العميق لعلاقاتها مع مصر

(أ ش أ)

أعرب وزير خارجية جواتيمالا كارلوس مارتينز، عن تقدير بلاده العميق لعلاقاتها مع مصر، والتطلع لتطويرها فى مختلف المجالات.

وأشار وزير خارجية جواتيمالا - خلال لقاء عقده سفير مصر فى جواتيمالا السفير حاتم حسوبه، معه - إلى أن العام المقبل يصادف مرور 55 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

من جانبه، ثمن السفير المصري، الرغبة الصادقة من جميع المسئولين بجواتيمالا في التقارب وتوطيد العلاقات مع مصر، والبناء على ما يجمع البلدين من عمق حضاري وتاريخي وقيم إنسانية مشتركة.

وناقش الجانبان عددا من الموضوعات؛ وفي مقدمتها مواصلة التنسيق في الأطر والمحافل الدولية، وإقامة فعاليات متبادلة لتخليد أعمال أديبي مصر وجواتيمالا الحائزين على جائزة نوبل في الأداب: نجيب محفوظ وميجل أنخل أستورياس، فضلا عن تبادل الخبرات في التنقيب عن الآثار والمهام الأثرية.

