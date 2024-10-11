ما هى القهوة منزوعة الكافيين.. وهل هى أكثر صحة من العادية

كتبت إيناس البنا

بالنسبة لعشاق القهوة الذين يرغبون فى الاستمتاع بالنكهة الغنية لمشروبهم المفضل دون الشعور بالتوتر الذى يصاحب الكافيين، فإن القهوة منزوعة الكافيين تمثل بديلاً مغريًا.

لفهم ما إذا كانت القهوة منزوعة الكافيين أكثر صحة من القهوة العادية، أوضح تقرير موقع OnlyMyHealth أنها مجرد قهوة عادية خالية من الكافيين، لكن طعمها ورائحتها أخف قليلاً مقارنة بالقهوة العادية.

كيف يتم تصنيع القهوة منزوعة الكافيين؟

حسب التقرير فإنه تتم إزالة ما يقرب من 97% من الكافيين من حبوب البن عن طريق معالجتها بمواد كيميائية معينة غير ضارة، ويذوب الكافيين فى بعض المذيبات الكيميائية مثل ثانى أكسيد الكربون أو فلتر الفحم الذى يزيل الكافيين، يتم نزع الكافيين من الحبوب قبل تحميصها وطحنها.

على الرغم من إزالة معظم الكافيين، فإن القهوة منزوعة الكافيين ليست خالية تمامًا من الكافيين، حيث يحتوى كوب واحد من القهوة منزوعة الكافيين على حوالى 0-7 ملجم من الكافيين مقارنة بـ 70-140 ملجم الموجودة في كوب عادي من القهوة.

المحتوى الغذائى للقهوة منزوعة الكافيين

بصرف النظر عن محتواها من الكافيين، فإن القيمة الغذائية للقهوة منزوعة الكافيين تظل متطابقة تقريبًا مع القهوة العادية، ومع ذلك، كما تحتوي القهوة منزوعة الكافيين على نسبة مضادات أكسدة أقل بنحو 15% من القهوة العادية نظرًا لوجود خسائر صغيرة لمضادات الأكسدة أثناء عملية إزالة الكافيين.

يمكن أن يُعزى الانخفاض الطفيف في مستويات مضادات الأكسدة في القهوة منزوعة الكافيين إلى عملية نزع الكافيين نفسها، ومع ذلك، فإن القهوة منزوعة الكافيين لها مزاياها الصحية الخاصة، حيث تساعد فى "امتصاص أفضل للحديد والكالسيوم وفيتامينات ب المركبة لأن الكافيين يعيق امتصاص هذه العناصر الغذائية".

فوائد القهوة منزوعة الكافيين

انخفاض الحموضة وتخفيف آلام الجهاز الهضمى

إحدى الفوائد الأساسية للقهوة منزوعة الكافيين هي أنها أكثر لطفًا على الجهاز الهضمي، غالبًا ما تزيد القهوة العادية، بسبب محتواها من الكافيين، من الحموضة وقد تؤدى إلى ارتجاع المرىء أو حرقة المعدة، لا تسبب القهوة منزوعة الكافيين هذه المشكلات، ما يجعلها خيارًا أفضل للأشخاص الذين يعانون من حساسية المعدة.

انخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان

ارتبط تناول القهوة منزوعة الكافيين بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، ويشير التقرير إلى أن استبدال كوبين أو أكثر من القهوة العادية بالقهوة منزوعة الكافيين أثبت أنه يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 48%".

أفضل للنوم وضغط الدم

يمكن أن يؤدى الإفراط فى تناول الكافيين إلى ارتفاع ضغط الدم واضطراب أنماط النوم، ما قد يؤدى إلى الأرق، تقدم القهوة منزوعة الكافيين حلاً لهذه المشكلة، يمكن أن يمنع التحول إلى القهوة منزوعة الكافيين هذه المشاكل مع السماح للناس بالاستمتاع بقهوتهم.

مناسب للنساء الحوامل أو المرضعات

غالبًا ما يُنصح النساء الحوامل أو المرضعات بالحد من تناول الكافيين، توفر القهوة منزوعة الكافيين بديلاً لهن، حيث تقدم لهن مذاقًا ومتعة مماثلة دون المخاطر المرتبطة بالكافيين الزائد.

عيوب القهوة منزوعة الكافيين

على الرغم من فوائدها إلا أن القهوة منزوعة الكافيين لها بعض العيوب مقارنة بنظيرتها المحتوية على الكافيين.

تأثيرات منشطة أقل

تعرف القهوة العادية بخصائصها المنشطة، والتي تساعد على تحسين اليقظة والمزاج، القهوة العادية أفضل من القهوة منزوعة الكافيين للرياضيين إذا تم تناولها باعتدال.

تعزيز التمثيل الغذائى

يزيد القهوة المحتوية على الكافيين من معدل التمثيل الغذائى ويساعد فى حرق الدهون، ما يجعلها شائعة بين أولئك الذين يتطلعون إلى تحسين الأداء البدني أو إنقاص الوزن، لا تقدم القهوة منزوعة الكافيين نفس الفوائد الأيضية.

من يجب عليه اختيار القهوة منزوعة الكافيين؟

لا ينبغي للأفراد تناول أكثر من 400 ملغ من الكافيين، وهو ما يعادل أربعة أكواب أو أكثر من القهوة يوميًا، بالنسبة للأشخاص الذين يتناولون كميات زائدة من الكافيين، يُنصح بالتحول إلى القهوة منزوعة الكافيين لمنع الآثار الجانبية مثل الأرق والقلق وعدم انتظام ضربات القلب ومشاكل الجهاز الهضمي.