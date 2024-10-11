لافروف: جميع الخطوات الأمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تهدف إلى عزل روسيا والصين

أحمد علوى

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الولايات المتحدة وحلفاءها يبذلون كل الجهود الممكنة لعزل روسيا والصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.



وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي عقب مشاركته في قمة شرق آسيا التاسعة عشرة في لاوس: "جميع الخطوات العملية التي تتخذها الولايات المتحدة وحلفاؤها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تهدف إلى عزل أنفسهم عن روسيا، وعزل أنفسهم عن الصين، وجذب أكبر عدد من أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى مصالحهم".. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.



وأشار وزير الخارجية إلى الطبيعة المتناقضة للشعار الذي تروج له الولايات المتحدة بشأن إنشاء ما يسمى بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.



وتابع "بالطبع، ليس هناك شك بشأن منطقة المحيطين الهندي والهادئ المفتوحة في المفهوم الذي تسترشد به الولايات المتحدة الآن، وعندما أعادت الولايات المتحدة وحلفاؤها اليوم التأكيد بالإجماع على التزامهم بالدور المركزي الذي تلعبه رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في تنمية التعاون في هذه المنطقة، كانوا بالطبع، بعبارة ملطفة، يخدعون الجميع، لأن كل ما يفعلونه يهدف إلى الصين وروسيا".



وأضاف لافروف: "فإن إنجاز هذه المهمة يشمل كل ما تراكم على مدى عقود عديدة في إطار الصيغة المتمركزة حول الآسيان، والتي كانت ملائمة للجميع، والتي أخذت في الاعتبار مصالح الجميع".



وخلص كبير الدبلوماسيين الروس إلى القول: "وهكذا، فإن الطبيعة المدمرة للإجراءات الأمريكية في هذا الجزء من العالم واضحة".