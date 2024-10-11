اليوم السابع
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عيادات العنف ضد المرأة والطفل تستقبل المجنى عليهم لتقديم الدعم

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 09:00 ص
عيادات العنف ضد المرأة والطفل تستقبل المجنى عليهم لتقديم الدعم عيادات العنف ضد المرأة والطفل
كتب إبراهيم قاسم

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تواصل عيادات العنف ضد المرأة والطفل في المحافظات التابعة لمصلحة الطب الشرعي، استقبال السيدات والأطفال المجنى عليهم في القضايا لتوقيع الكشف عليهم وبيان ما بهم من إصابات مع تقديم لهم الدعم والتأهيل النفسي، وذلك في إطار مشاركة وزارة العدل، في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي تستهدف العمل على تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

ووجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل بتقديم خدمات الفحص الطبي بعيادات مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، وهي عيادات مجهزة لإجراء الفحص الطبي الشرعي المتخصص لحالات التعدي علي المرأة والطفل والتي تعزز اجراءات التحقيق في الدعاوى ذات الصلة وتوفير العناية الطبية اللاحقة عليها.
ودشنت وزارة العدل 5 عيادات للكشف وفحص السيدات والأطفال الذين يتعرضون إلى الاعتداء، وهى عيادات القاهرة والإسكندرية وأسيوط والدقهلية والغربية، وبلغ عدد الحالات الواردة لتلك العيادات منذ اطلاق المبادرة 85 حالة.

ويمكن لهذه العيادات المتخصصة أن تتوجه اليها السيدة أو الطفل المجنى عليه دون قرار من النيابة العامة، لأخذ العينات والاحتفاظ بها لحين الإبلاغ عن الجريمة.

 







عيادة الكشف على المرأة

الطب الشرعى

عيادة المعنفات

عيادة الكشف عن حالا العنف




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