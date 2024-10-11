ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيهالجمعة، 11 أكتوبر 2024 11:30 ص
دولار ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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