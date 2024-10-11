اليوم السابع
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ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 11:30 ص
ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه دولار ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 







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