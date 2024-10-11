حبس عاطل بتهمة سرقة رواد البنوك من كبار السن بالساحل

كتب كريم صبحى

قررت نيابة الساحل، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة رواد البنوك من كبار السن باياهمهم بمساعدتهم على صرف الأموال من ماكينات الصراف الألى.

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الساحل ، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع الإستيلاء على البطاقات البنكية الخاصة بكبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى بدعوى مساعدتهم.

وبمواجهته اعترف بإرتكاب (3 وقائع بذات الأسلوب)، وتم بإرشاده ضبط (البطاقات البنكية المستولى عليها - مبلغ مالى من متحصلات إحدى الوقائع – كمية من المواد المخدرة) وأقر بإنفاق باقى المبالغ المالية المستولى عليها.