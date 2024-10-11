ضبط لصوص الهواتف والأموال والكابلات فى حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الأزبكية لقيامه بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة"، وبمواجهته إعترف بإرتكاب (8) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

ونجحت الجهود من ضبط (سائق) لقيامه بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.



واسفرت الجهود عن ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الساحل ، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع الإستيلاء على البطاقات البنكية الخاصة بكبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى بدعوى مساعدتهم ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب (3 وقائع بذات الأسلوب) ، وتم بإرشاده ضبط (البطاقات البنكية المستولى عليها - مبلغ مالى من متحصلات إحدى الوقائع – كمية من المواد المخدرة) وأقر بإنفاق باقى المبالغ المالية المستولى عليها. وضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان – عميل "سيىء النية") بدائرة قسم شرطة السيدة زينب تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب عدد (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وأرشدوا عن كافة الدراجات النارية المستولى عليها.



وتمكنت الجهود من ضبط (5 أشخاص "من بينهم سيدة لها معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة القطامية حال قيامهم بمحاولة سرقة كابلات خاصة بأعمدة الإنارة وتحميلها على مركبة "تروسيكل" بدون لوحات معدنية ، وبحوزتهم (كمية من الأسياخ وكابلات الكهرباء – كمية من المواسير البلاستيكية – الأدوات والمعدات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة).

وبمواجهتهم أقر إثنين من المتهمين قيامهما بقطع الكابلات الرئيسية وبعض الأسياخ الخاصة بأعمدة الإنارة بطريق العين السخنة بدائرة القسم بقصد التصرف فيها بالبيع للمتهمة المذكورة بمساعدة المتهمان الآخران. وضبط (سائق "يعمل بأحد تطبيقات النقل الذكى") بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لقيامه بسرقة هاتف محمول من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") وبمواجهته أقر بالتصرف فيه بالبيع لدى عميله "سيىء النية" (مالك محل هواتف محمولة) "تم ضبطه" ، وبحوزته الهاتف المستولى عليه.و ضبط (مدير فرع إحد الشركات ، وآخر - مقيمان بدائرة قسم شرطة الشروق) لقيامهما بسرقة (مبلغ مالى من داخل خزينة الشركة محل عمل الأول – جهاز لاب توب – جهاز تسجيل كاميرات ) ، وبحوزة أحدهما السيارة المستخدمة فى الواقعة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.