ترامب يطالب بطائرات ومركبات عسكرية لتأمينه أثناء حملته الانتخابية

محمد جمال

طالب المرشح الأمريكى للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بطائرات ومركبات عسكرية لتأمينه أثناء حملته الانتخابية، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وحسم دونالد ترامب المرشح الجمهورى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية الأمر بشأن عقد مناظرة ثانية أمام منافسته الديمقراطية كامالا هاريس فى منشور على موقع التواصل الاجتماعى تروث سوشيال، موضحا أسباب قراره.

واستبعد ترامب مناظرة أخرى، وكتب فى منشور: " لقد تأخرت العملية كثيرًا، فقد بدأ التصويت بالفعل - لن تكون هناك مباراة إعادة!.. إلى جانب ذلك، صرحت كامالا بوضوح، أمس، أنها لن تفعل أى شيء مختلف عن جو بايدن، لذا لا يوجد شىء للمناقشة ".

وفى شرح قراره، زعم ترامب أنه فاز بمناظرته فى 10 سبتمبر مع هاريس، رغم استطلاعات الرأى وانتقادات بعض الجمهوريين أشارت إلى أن هذا لم يكن هو الحال، كما استشهد بأداء نائبه السناتور جيه دى فانس فى مناظرة نائب الرئيس ضد حاكم مينيسوتا تيم والز (ديمقراطي)، وقال أنه كان متقدمًا "فى جميع الولايات المتأرجحة"، رغم أن استطلاعات الرأى تُظهر سباقًا متقاربًا فى جميع ساحات المعارك السبع التى من المرجح أن تحدد نتيجة انتخابات نوفمبر.

قالت مجلة بوليتكو ان رفض ترامب للمناظرة الثانية حتى على الأراضى الودية مثل فوكس نيوز الى إلى أنه غير راغب فى المخاطرة بعدم القدرة على التنبؤ بمنافسة وجهاً لوجه مع هاريس فى الأسابيع الأخيرة من الحملة بينما قالت الأخيرة إنها منفتحة على مناظرة أخرى.

جاء منشور ترامب على وسائل التواصل الاجتماعى بعد ساعات من اقتراح فوكس نيوز إجراء مناظرة فى بنسلفانيا فى وقت لاحق من هذا الشهر.

يذكر ان هاريس قبلت مناظرة ثانية بعد مواجهتهما الأولى التى استضافتها ABC فى 10 سبتمبر، قائلة إن المرشحين "مدينون للناخبين" بإجراء مناظرة ثانية وسعى ترامب إلى وصف أول مناظرة له بأنها انتصار على الرغم من أنه كان ينظر إليها أنها نجاح لنائبة الرئيس.

وعرضت شبكة سى إن إن استضافة مناظرة فى أتلانتا فى 23 أكتوبر، وقبلت هاريس.حوددت الشبكة يوم الخميس كموعد نهائى لكلا المعسكرين للرد على الدعوة، وفى الشهر الماضي، قالت حملة هاريس إن نائب الرئيس ستكون فى أتلانتا فى 23 أكتوبر وأن "دونالد ترامب يجب أن يتقدم ويواجه الناخبين".