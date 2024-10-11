الصين تدين الهجوم الإسرائيلى على قوة "اليونيفيل" جنوب لبنان

بكين (أ ش أ)

أعربت الصين عن قلقها البالغ وإدانتها الشديدة لمهاجمة القوات الإسرائيلية مواقع تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "اليونيفيل" وبرج مراقبة، ما أسفر عن إصابة بعض أفراد اليونيفيل، مشيرة إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت تصاعدا حادا في التوترات بين لبنان وإسرائيل، وأن تحقيق وقف إطلاق النار يجب أن يكون "أولوية قصوى".

وقال "فو تسونج"، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة - خلال إحاطة لمجلس الأمن بشأن الوضع اللبناني الإسرائيلى، أوردتها وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الجمعة، إن قوات اليونيفيل تنفذ مهام حفظ سلام بموجب تفويض من قرار مجلس الأمن، وأن أي هجمات متعمدة على تلك القوات تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 1701، داعيا إلى وقف مثل هذه الأعمال على الفور.

وأكد أن الأسابيع الأخيرة شهدت تصاعدا حادا في التوترات بين لبنان وإسرائيل، وأن تحقيق وقف إطلاق النار يجب أن يكون "أولوية قصوى".

وطالب المندوب الصيني بالتحقيق في هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها، مضيفا أنه يجب اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرارها وعلى جميع أطراف الصراع أن تضمن بشكل فعال سلامة وأمن جميع موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، بما في ذلك قوات اليونيفيل.

وشدد "فو" على أن الشرق الأوسط لا يستطيع تحمل حرب شاملة، قائلا : "لا يمكن للصراع أن يستمر في التوسع".

ودعا جميع الأطراف إلى وضع مصلحة الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين في الاعتبار، والتعامل مع الوضع الحالي بطريقة هادئة وعقلانية ومسؤولة، وبذل جهود صادقة لكسر دائرة العنف.

وأشار إلى أن جميع الأطراف في لبنان قد أجمعت بالفعل على دعوة فورية لوقف إطلاق النار، كما أصدرت جامعة الدول العربية نداء واضحا حيال ذلك.