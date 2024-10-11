احمى طفلك من عدوى الخريف بـ10 نصائح بسيطة

كتبت مروة محمود الياس

خلال فصل الخريف ومع تغير الفصول، وتلك الانخفاضات غير المستقرة فى الأجواء والطقس، قد يعانى الكثير منا من حالة عطس أو كحة أو نزلات برد وأنفلونزا وغيرها الكثير، ومع عودة المدارس، قد تنتشر العدوى ويصبح طفلك في مهب الإصابة بدرجة كبيرة، لذا قدم تقرير نشر في موقع myhealth الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض مجموعة من النصائح لوقاية طفلك من العدوى.

نصائح لحماية طفلك من العدوى