إصابة عامل بطلق نارى فى مشاجرة بالبلينا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز شرطة البلينا، جنوب المحافظة، بين طرفين، بسبب خلافات الجوار أسفرت المشاجرة عن إصابة عامل بطلق ناري، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ترجع الواقعة إلى تلقي اللواء صبري صالح عزب، مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج، بلاغًا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز شرطة البلينا، وتم ضبط المشاركين والسلاح المستخدم في الواقعة.

وبالإنتقال والفحص، تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا، وجود مشاجرة بين طرف أول، محمد ع. أ. ع، 34 سنة، عامل، مصابًا بطلق ناري في الساق اليمنى، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

بينما الطرف الثاني، جبريل م. أ. م، 64 سنة، مزارع، وكلا الطرفين مقيمان بذات الناحية. تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الطرف الثاني السلاح المستخدم. وتبادل الطرفان الإتهامات بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب، حيث قام الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول بالسلاح المضبوط بحوزته، نتيجة خلافات سابقة بينهما بسبب الجيرة تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.