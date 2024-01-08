اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يناير 2024 02:16 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

مشروعات نفذتها وزارة الرى فى حوض النيل خلال 2023

الإثنين، 08 يناير 2024 02:00 ص
مشروعات نفذتها وزارة الرى فى حوض النيل خلال 2023 وزارة الموارد المائية والري
كتبت ــ أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنفذ الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الموارد المائية والري العديد من المشروعات لدعم الدول الأفريقية الشقيقة، وخاصة دول حوض النيل، وذلك انطلاقًا من دورها الريادي في المنطقة.
 
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم المشروعات التى تم تنفيذها خلال عام 2023..
 
 
1- تنفيذ أعمال باستثمارات قدرها حوالى 370 مليون جنيه .
 
2- تم الانتهاء من المرحلة الخامسة من مشروع إزالة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى .
 
3- تم الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع إدارة الحشائش المائية بالمواقع الضحلة ببحيرتى كيوجا وألبرت بدولة أوغندا  .
 
3- تم دعم وتطوير الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان .
 
4- تم الانتهاء من إنشاء 7 محطات مياه شرب جوفية بالطاقة الشمسية بالمناطق الريفية في نطاق مدينة جوبا  بجنوب السودان .
 
5-  يجرى العمل على تنفيذ عدة مشروعات بدولة جنوب السودان عبارة عن "المرحلة الأولى من إنشاء 2  سد لحصاد مياه الأمطار بولاية واراب - إنشاء وتأهيل محطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة بور عاصمة ولاية جونجلي - إنشاء 8 محطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية بولاية جونجلي ومقاطعة لوبونوك بولاية وسط الاستوائية “.
 
6- يجري حالياً تنفيذ 12 محطة مياه شرب جوفية في الكونغو الديمقراطية .
 
 






وزارة الرى

حوض النيل

افريقيا

المياه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة