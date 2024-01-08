رومانيا تعزز دفاعاتها بـ 200 صاروخ من طراز "باك-2 جيم-تي"

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ذكر موقع "ديفينس إنداستري يوروب" الأوروبي -المتخصص في الصناعات الدفاعية- أن رومانيا تعتزم تعزيز قدراتها في الدفاع الجوي، باقتناء 200 صاروخ من طراز "باك-2 جيم-تي" الأمريكي، ويعد هذا القرار -الذي أعلنته وزارة الدفاع الوطني الرومانية- جزءا من خطة شراء أكبر يدعمها حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأوضح الموقع أن عملية الشراء تعتبر جزءا من عقد بقيمة 5.5 مليار دولار أمريكي تشرف عليه وكالة الدعم والمشتريات التابعة لحلف الناتو، وتكتسب هذه العملية أهمية كبيرة لأنها تخطط لتوفير ألف صاروخ "باتريوت" للدفاع الجوي، لمساعدة ليس رومانيا فحسب، بل أيضا الأعضاء الرئيسيين في الناتو مثل ألمانيا وهولندا وإسبانيا.

وأشار الموقع إلى أن استثمار رومانيا في صواريخ "باك-2" بقيمة 1.09 مليار يورو يعكس الاستجابة الاستراتيجية للبلاد للتحديات الأمنية المتطورة في أوروبا الشرقية، لا سيما بالنظر إلى الحرب الروسية الأوكرانية.

ولفت الموقع إلى أن رومانيا تشغل حاليا أربع بطاريات صواريخ "باتريوت" التي تطلق صواريخ "باك-2"، مع خطط لتوسيع هذه الترسانة بعد موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على سبعة أنظمة في عام 2017.