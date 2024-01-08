خلى بالك.. الاعتداء على ممتلكات الدولة يعرضك للحبس

كتب بهجت أبو ضيف

يتورط بعض الأشخاص في الاعتداء على أراضي أو ممتلكات مملوكة للدولة، بطريق التحايل، أو تزوير البيانات، ويجأ لإقامة مباني عليها وتغيير معالمها، للانتفاع بها، وتصدى القانون تلك الجريمة، ونص على عقوبتها في المادة رقم 372 مكرر، بقانون العقوبات المصري، التي نصت على أنه كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.