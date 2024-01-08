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تعرف على موعد عظة البابا تواضروس الثانى

الإثنين، 08 يناير 2024 01:00 ص
تعرف على موعد عظة البابا تواضروس الثانى قداسة البابا تواضروس الثانى
كتب ــ محمد الأحمدى

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يبحث الكثير من الأقباط عن موعد عظة قداسة البابا تواضروس الثانى، حيث أعلن قداسته في أخر عظة له عن توقفها مؤقتًا اعتبارًا من الأربعاء 3 يناير على أن يستأنف في الأسبوع الأول من الصوم الكبير يوم الأربعاء 13 مارس المقبل.
 
وجاء ذلك فى ختام عظته فى الاجتماع ذاته والذى عقده في كنيسة الرسولين مار مرقس ومار لوقا بالهضبة الوسطى بالمقطم.
 
وأشار قداسته، إلى أن فترة التوقف سببها الانشغال بالأعياد والمناسبات الكنسية التي تشهدها الفترة المقبلة، بدءًا من عيد الميلاد المجيد وحتى صوم نينوى.
 
واختتم قداسة البابا في اجتماع اليوم سلسة تأملاته في طلبات القداس الغريغوري والتي استمرت على مدار 22 عظة من عظات الاجتماع، والتي بدأها يوم الأربعاء 12 يوليو الماضى.  
 






الكنيسه الارثوذكسيه

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