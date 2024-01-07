5 أعراض لارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم تظهر على قدميك ليلاً

كتبت إيناس البنا

ارتفاع نسبة الكوليسترول هو حالة صحية خطيرة يمكن أن تلحق الضرر بصحة قلبك، وعلى الرغم من أن الجسم يحتاج إلى الكوليسترول لتكوين خلايا جديدة وهرمونات أساسية، إلا أن وجود الكثير من هذه المادة في الدم يمكن أن يسبب انسدادًا غير عادي داخل الشرايين.

جسمك يعطيك إشارات عندما تكون مستويات الكوليسترول مرتفعة جدًا في الدم، وهذا هو الوقت الذي يلزم فيه اتخاذ إجراءات فورية، ووفقًا لموقع "healthsite"، نعرض فيما يلى أبرز العلامات التي قد تظهر على قدمك ليلاً.



أعراض ارتفاع الكولسترول يمكن أن يظهر على جسمك علامات وأعراض عندما تكون مستويات الكوليسترول لديك أعلى من المعتاد. تشنجات الساق ليلاً إذا كنت شخصًا يعاني من تشنجات شديدة في الساق، خاصة في الكعب أو مقدمة القدم أو أصابع القدم ليلاً، فيجب أن تفهم أن هذا يحدث بسبب تكوينات الترسبات داخل الشرايين، مما يعيق تدفق الدم المعتاد إلى الساقين، يجب ملاحظة أن تشنجات الساق هذه غالبًا ما تتفاقم أثناء الليل أثناء النوم . إذا كنت شخصًا يعاني من تشنجات شديدة في الساق، خاصة في الكعب أو مقدمة القدم أو أصابع القدم ليلاً، فيجب أن تفهم أن هذا يحدث بسبب تكوينات الترسبات داخل الشرايين، مما يعيق تدفق الدم المعتاد إلى الساقين، يجب ملاحظة أن تشنجات الساق هذه غالبًا ما تتفاقم أثناء الليل أثناء النوم .

-ألم حارق في الساق -الألم الحاد في الساقين والقدمين، الذي يتراوح بين الألم الخفيف إلى الإحساس بالحرقان، خاصة في الليل، يمكن أن يشير إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، يمكن أن يتحسن هذا الألم في الساقين والقدمين عادة مع الراحة المناسبة ولكنه قد يعود عند استئناف الأنشطة مثل صعود السلالم، والوقوف لفترة طويلة. برودة القدمين ليلاً برودة القدمين في الليل قد تكون هذه علامة على أن جسمك يتعامل مع ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، ويجب أن تأخذ الأمر على محمل الجد. تغيرات في لون بشرة الساقين -الألم الحاد في الساقين والقدمين، الذي يتراوح بين الألم الخفيف إلى الإحساس بالحرقان، خاصة في الليل، يمكن أن يشير إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، يمكن أن يتحسن هذا الألم في الساقين والقدمين عادة مع الراحة المناسبة ولكنه قد يعود عند استئناف الأنشطة مثل صعود السلالم، والوقوف لفترة طويلة.برودة القدمين في الليل قد تكون هذه علامة على أن جسمك يتعامل مع ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، ويجب أن تأخذ الأمر على محمل الجد. يمكن أن يشير التغيير المفاجئ وغير المعتاد في لون جلد ساقك إلى أن مستويات الكوليسترول لديك أعلى من الطبيعي، يحدث هذا التغيير في لون الجلد بسبب انخفاض تدفق الدم إلى ساقيك وقدميك.

في مثل هذه الحالات، قد يصبح جلد الساق والقدم أرق أو لامعًا أو شاحبًا، أو يتطور إلى تصبغ أغمق، قد ينخفض أيضًا نمو الشعر على الساقين، يجب ألا تنتظر ظهور الأعراض الأخرى عندما تظهر على ساقيك هذه العلامة بالذات.