وزير الدفاع الأمريكي يعلق على وضعه الصحي بعد أيام من دخوله المستشفى

في أول تصريح له منذ دخوله إلى المستشفى، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إنه يتعافى ويتوقع أن يعود إلى البنتاجون قريبا.

ووفقا لقناة سكاى نيوز الاخبارية، فقد أعلن البنتاجون الجمعة أن أوستن يتلقى العلاج في المستشفى منذ الاثنين الماضي، بسبب مضاعفات بعد إجراء طبي روتيني.

واعترف أوستن بأنه كان بإمكانه القيام بعمل أفضل في إعلام الجمهور بمشاكله الصحية وتعهد بالقيام بذلك.

وقال الوزير: "أتفهم أيضا مخاوف وسائل الإعلام بشأن الشفافية وأدرك أنه كان يمكن فعل المزيد لإعلام الجمهور بشكل صحيح".

وذكرت شبكة "إن بي سي" يوم السبت أن أوستن يتلقى علاجا مكثفا منذ 4 أيام في المستشفى، وسلم نائبته كاثلين هيكس مهامه خلال هذه الفترة.

ووفقا لصحيفة "بوليتيكو"، البنتاجون لم يخبر البيت الأبيض، بما في ذلك مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، بالوضع الصحي لوزير الدفاع وبشأن دخوله إلى المستشفى إلا بعد مرور 3 أيام.