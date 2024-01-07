وكتب بلينكن - في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي اليوم الأحد، " أنا في الشرق الأوسط هذا الأسبوع للقاء شركائنا في المنطقة بشأن الوضع في غزة .. هذه ليست بالضرورة محادثات سهلة، ولكن من الضروري أن ننخرط في هذه الدبلوماسية الآن من أجل مستقبل غزة نفسها ومستقبل الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء " .

ويعتبر الأردن المحطة الثانية خلال الجولة الجديدة التي يقوم بها بلينكن للمنطقة، والتي تشمل 8 دول والضفة الغربية واستهلها بزيارة تركيا.