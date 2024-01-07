اليوم السابع
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وزارة التعليم: تجهيز الامتحان الإلكترونى لأولى وثانية ثانوى عبر المنصة

الأحد، 07 يناير 2024 08:38 م
وزارة التعليم: تجهيز الامتحان الإلكترونى لأولى وثانية ثانوى عبر المنصة التابلت - طلاب
كتب محمود طه حسين

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أكدت المديريات التعليمية والإدارات جاهزية الامتحان الإلكترونى للصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أنه تم رفع الأسئلة عبر منصة الامتحان الإلكترونى كما تم تحديث المنصة وربط أجهزة التابلت مع الطلاب بمنصة الامتحان، مضيفة أنه تم التأكد من جاهزية شبكة المدارس لعقد الامتحان الإلكترونى كما أنه سيتم توفير فرق من الدعم الفني والإلكترونى للتعامل مع اى مشكلة تحدث أثناء سير الامتحانات الإلكترونية واى طالب سوف يتعرض لمشكلة تقنية أثناء أداء الامتحان سوف يتم تعويضه بامتحان ورقى فى نفس الوقت.

 
وكانت الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أرسلت خطابا إلى المديريات التعليمية باتخاذ الإجراءات التالية: 
 
- تكليف إدارة المتابعة بالمديريات والإدارات التعليمية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرصد ومتابعة نسب الغياب في المدارس. 
 
- مراعاة إجازات وأعياد الأخوة المسيحين عند إعداد جداول الامتحانات للعام الدراسي الحالي وفق الخريطة الزمنية، وعدم عقد أية امتحانات خلال أيام 6-7-8 من يناير الجارى.
 
 - عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام في الفتره من 11 يناير الجارى إلى 24 من نفس الشهر إلكترونياً وفقاً لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس.
 
- وضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سرية وانتظام سير الامتحانات.
- التشديد باتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة لامتحانات الشهادة الإعدادية.
 
- متابعة مدى فاعلية مجموعات الدعم واستمراريتها وتسخير كافة الإمكانيات التي تستهدف تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب. 
 
 
 

 







وزارة التربية والتعليم

امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

امتحانات الفصل الدراسي الاول

ضوابط التصدى للغش بامتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الاول

استمارة أولى ثانوى

استمارة ثانية ثانوى 2024




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