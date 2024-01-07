اليوم السابع
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وزارة الأوقاف تعلن إقامة مجلس الحديث لقراءة كتاب الأذكار للإمام النووي اليوم

الأحد، 07 يناير 2024 11:04 ص
وزارة الأوقاف تعلن إقامة مجلس الحديث لقراءة كتاب الأذكار للإمام النووي اليوم وزارة الاوقاف
كتب لؤى على

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أعلنت وزارة الأوقاف إحياء لسنة سيدنا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ينطلق اليوم الأحد، عقب صلاة العصر بمسجد الإمام الحسين، مجلس الحديث لقراءة كتاب الأذكار للإمام النووي على يد كبار علماء الحديث في مصر ، وسيتم منح إجازات سماع لكل من يواظب على حضور هذه المجالس.
 
يأتي ذلك في إطار اهتمام الأوقاف بالقرآن الكريم من خلال المقارئ القرآنية في عموم ربوع الوطن واهتمامها بسنة سيدنا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم من خلال هذه المجالس الحديثة وغيرها من أنشطة خدمة السنة النبوية المشرفة.
 
وفي إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي ، تقام يوم السبت الموافق 13/1/2024م، بعد صلاة العشاء "ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي" وعددها (48) ندوة، تحت عنوان: " المعروف عرفًاًً كالمشروط شرطًاًً " ونماذج من تطبيقاتها في حياتنا اليومية. 
 
 
 






وزارة الاوقاف

الاوقاف

الافتاء

مجلس الحديث



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