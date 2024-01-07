هدايا الرئيس ترسم الفرحة على وجوه الأطفال بكفر الشيخ فى أعياد الميلاد.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، على مشاركة الأقباط عيدهم وتوزيع والورود وهدايا الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الأطفال بمناسبة عيد الميلاد المجيد، في جميع مراكز المحافظة، وذلك بتوزيع الهدايا والورود على الأطفال والشباب والفتيات تحمل صورة وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، " هدية الرئيس" بعيد الميلاد المجيد؛ في محيط وداخل الكنائس والميادين والشوارع الرئيسية والحدائق والمتنزهات، على مستوى محافظة كفرالشيخ، وسط فرحة كبيرة من الأطفال.

جاء ذلك بالتزامن مع زيارة وفود التنفيذيين بمراكز ومدن المحافظة للكنائس لتقديم التهاني بعيد الميلاد المجيد، وإدخال الفرحة عليهم، وذلك في أجواء عمتها البهجة ومشاعر الأخوة والتلاحم، داعين لمصر بالتقدم والازدهار والريادة، متمنين دوام المحبة والسلام بين جموع الشعب المصري، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتستمر مسيرة التنمية والعطاء وبناء الجمهورية الجديدة، ومكانة مصر الرائدة بين مصاف دول العالم المتقدم.



تقديم ورود للأطفال



توزيع الورود بالكنائس



توزيع الورود على الأطفال



توزيع الورود



جانب من توزيع الورود بكنيسة السيدة العذراء



جانب من توزيع الورود بكنيسة مريم بسخا



جانب من توزيع الورود



سعادة وفرحة الحضور



سعادة أسرة بهدايا الرئيس



فرحة الاطفال بهدايا الرئيس



محافظ كفر الشيخ يقدم التهنئة بعيد الميلاد



هدايا الرئيس للتهنئة بعيد الميلاد