محافظ كفرالشيخ يتفقد عددا من شوارع عاصمة المحافظة لمتابعة المرافق والخدمات

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ ، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، عدد من شوارع حى شرق وحى غرب مدينة كفر الشيخ، لمتابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، ويستمع إلى مقترحاتهم، وذلك بحضور اللواء حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس الخضراوى خضر، رئيس حى شرق مدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

خلال جولته تفقد محافظ كفرالشيخ، عددا من شوارع وميادين مدينة كفرالشيخ من بينها "شارع الخليفة المأمون، شارع طلعت حرب، وشارع المركز الطبى، ميدان سيدى قطب، شارع الجمهورية، وميدان الـ47، وشارع هيئة قضايا الدولة، شارع المحاربين، منطقة المزلقان الأوسط، شارع ناجى شتلة، شارع سعد زغلول، مساكن الأوقاف، محور سعد زغلول، محو صبرى القاضى، منطقة بحوث سخا، شارع الجيش"، لمتابعة مستوى المرافق والخدمات بها ويلتقى عدد من المواطنين ويستمع إلى مقترحاتهم.

ووجه محافظ كفرالشيخ، بغلق عدد من المحال التجارية بتلك الشوارع لمخالفة قانون الإشغالات والتعدي على حرم الشارع العام، وإعاقة حركة المرور، مكلفاً بسرعة إزالة تلك الإشغالات ومنع انتظار السيارات فى الأماكن غير المسموح فيها بالانتظار، خاصة فى المحاور ودوران الشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ورفع أعمدة الكهرباء من حرم الشارع العام لتسهيل سير المواطنين والحفاظ على المظهر الحضارى لعاصمة المحافظة، كما كلف بسرعة استكمال أعمال الانترلوك ورفع اللوحات الإعلانية المخالفة غير مرخصة، ومواجهة ظاهرة الباعة الجائلين والإلتزام برفع الإشغال، من جانبى تلك الشوارع، ومنع الإشغالات في محيط دور العبادة والمصالح والمنشآت الحكومية.

وكلف محافظ كفرالشيخ، برفع كفاءة الشوارع بمنطقة إسكان الأوقاف بغرب مدينة كفرالشيخ، ورفع مستوى منظومة النظافة وتوعية المواطنين بعدم إلقاء المخلفات خارج صناديق القمامة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفية، مع رفع كفاءة المساحات والفراغات بين المساكن وإنشاء مساحات خضراء بها، لحماية البيئة والصحة العامة للمواطنين، ومواجهة أى مظاهر عشوائية، فضلاً عن رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، موجهاً بصيانة كشافات الإنارة ومراجعة صلاحية العوازل، وأعمدة ووصلات الكهرباء، حماية للأرواح والممتلكات.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على الإلتزام بمواعيد العمل وتحقيق الإنضباط في العمل والتعايش مع مشاكل المواطنين، ورفع المخلفات والقمامة وتدعيم وتجهيز الطرق ورفع التشوينات واستمرار أعمال حملات إزالة الإشغالات بجميع شوارع مراكز ومدن المحافظة وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة وتطبيق القانون وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات وكذلك الباعة الجائلين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، وحظر التعدي على الطريق العام، والعمل على رفع مستوى الخدمات والمرافق والتواصل مع المواطنين ميدانياً، وإزالة الأرصفة المخالفة والالتزام بخطوط التنظيم المعتمد وتوسعة الشوارع وإعادتها لأصلها، مؤكداً أنه لن يسمح بالمساس بحق المواطن في السير والمرور في شوارع مناسبة يتم فيها مراعاة ضوابط خطوط التنظيم لعرض تلك الشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم موجهاً بمتابعة مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة لضمان سير العمل بها وتنفيذها وفقا للخطة والجداول الزمنية الموضوعة.